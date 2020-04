Máscaras salvam renda na Terra do Bordado Manual

A confecção de máscaras para conter o contágio pelo novo Coronavírus foi a alternativa encontrada por bordadeiras e costureiras de Passira, no Agreste Setentrional de Pernambuco, conhecida como a Terra do Bordado Manual.

Dezenas de mulheres passaram a confeccionar as máscaras que estão sendo comercializadas no valor entre R$ 4,00 e R$ 6,00. É o caso de Maria José Lima, que costura as peças com dupla face em algodão para oferecer mais proteção. “As pessoas se viram como podem em meio a esse sufoco. Mas as vendas estão indo bem”, explicou. Costureira há mais de 30 anos, Maria José também vende o material feito por costureiras novatas. É uma forma de estimular quem está aderindo ao negócio em meio à crise.

Cada costureira consegue fabricar de 30 a 50 máscaras por dia. A estimativa é que, em Passira, pelos menos mil peças sejam confeccionadas diariamente. Bordadeiras renomadas como Maria Tereza de Lima e Odete Cavalcanti, também estão na produção individual de máscaras.

Passira já tem a história do bordado eternizada através de registros fotográficos, além de documentar relatos de figuras importantes no desenvolvimento e na manutenção do bordado manual da cidade.

A fama da cidade na arte do bordado vem desde a década de 1980, quando passou a ter uma maior visibilidade do poder público municipal e estadual, além de iniciativas das próprias bordadeiras.

Foto: Genival Paparazzi