MATA ATLÂNTICA EM PÉ: Operação fiscalizou aproximadamente 500 hectares em 22 cidades de Pernambuco; confira o balanço

Para coibir a prática do desmatamento ilegal nos fragmentos de Mata Atlântica de Pernambuco, órgãos de fiscalização se uniram para deflagrar a Operação Mata Atlântica em Pé 2023.

Os trabalhos de campo, sob a coordenação do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente do MPPE, aconteceram na semana passada, entre 18 e 22 de setembro, envolvendo equipes da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), Companhia Independente de Policiamento do Meio Ambiente (Cipoma), Delegacia de Polícia do Meio Ambiente (Depoma) e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Confira os principais resultados dessa atuação:

– 485 hectares vistoriados (8,5% de aumento comparando com 2022)

– 60 alvos em 22 municípios e duas unidades de conservação

– R$ 1.239.000,00 em multas impostas aos infratores ambientais

– 27 animais silvestres em cativeiro apreendidos

– 42 integrantes em atividades de campo, dos quais 5 do Ibama, 10 da CPRH, 18 da Cipoma e 9 da Depoma

– Como são definidos os pontos alvo da Operação Mata Atlântica em Pé?

– “Existe um planejamento prévio antes das atividades de campo. Nós elencamos critérios a partir das ferramentas do Map Biomas, com alinhamento das atividades de geoprocessamento com as de inteligência. Nós pegamos todas essas informações e juntamos com o mapa de biodiversidade do Estado de Pernambuco. Dessa forma, conseguimos elencar aqueles que têm uma maior importância para a biodiversidade” – Elba Borges, gerente de Fiscalização de Recursos Naturais da CPRH



– Depois da autuação, o que acontece com os responsáveis pelos ilícitos?

– “Os órgãos que participaram da operação lavram autos de infração, que são remetidos aos Promotores de Justiça nas Comarcas para promover a responsabilização cível e criminal. É muito importante que o membro do Ministério Público, em cada município, tome as providências necessárias, quando do recebimento desses autos de infração, para prevenir novos desmatamentos” – Belize Câmara, Promotora de Justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente do MPPE

– Como atuar de forma preventiva para proteger a Mata Atlântica?

– “Uma das estratégias de gestão ambiental aplicadas pelo poder público é a fiscalização. É o que fazemos no Ibama, para identificar os atos ilícitos e quem perpetrou esses atos para, em seguida, aplicar as penalidades previstas na legislação. Isso garante não só a punição, como a proteção do bem lesado. Aquela punição aplicada também passa a ser conhecida pelos vizinhos, familiares e, quando há divulgação na imprensa, de toda a sociedade. E aí as pessoas da comunidade vão pensar duas ou três vezes antes de cometer o ilícito, coibindo novos atos” – Amaro Fernandes, chefe da Fiscalização do Ibama em Pernambuco

– “A fiscalização da Polícia Militar, através da Cipoma, já é um grande inibidor das pessoas praticarem crimes ambientais. Nossos policiais atuam para combater o desmatamento e, nessa operação conjunta, podemos conscientizar as pessoas sobre os malefícios que o desmatamento traz” – Major Rildo Santos, fiscal administrativo da Cipoma

– Qual é a importância de proteger o bioma da Mata Atlântica no contexto de mudanças climáticas?

– “Quando há o desmatamento, a floresta deixa de sequestrar carbono da atmosfera e há a emissão de gases do efeito estufa. Então a preservação da Mata Atlântica é fundamental para assegurar a biodiversidade e prevenir eventos climáticos extremos, como enxurradas e ondas de calor” – Belize Câmara, Promotora de Justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente do MPPE

SERVIÇO: BALANÇO DA OPERAÇÃO MATA ATLÂNTICA EM PÉ 2023

– Fotos, vídeos e sonoras disponíveis para download:https://drive.google.com/drive/folders/1XtHLUhcFCkX0N9P4o_lssyhtAFu-eYfB?usp=sharing

A Operação: Em sua sexta edição nacional – no Paraná, onde surgiu, é a sétima –, a operação Mata Atlântica em Pé é uma ação conjunta entre os Ministérios Públicos nos estados e demais órgãos ambientais envolvidos. As ações de fiscalização ocorrem simultaneamente em 17 estados da Federação que possuem cobertura desse ecossistema e é coordenada nacionalmente pelo Ministério Público do Paraná.