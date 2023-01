Mata Morte recebe mostra de música regional de cultura popular 

Neste sábado (21), a região da Mata Norte, berço das tradições de origem africana e indígena, será palco de um grande encontro para celebrar e valorizar a música presente dentro das manifestações de cultura popular pernambucana. ‘AMATA na Mata’ é um projeto de circulação regional que leva apresentações culturais, inéditas, que reúne, em uma única apresentação, danças, música e poesia do maracatu rural, coco de roda e ciranda. O projeto tem o incentivo do Governo do Estado, por meio dos recursos do Funcultura, e vai circular por três cidades da zona canavieira: Condado, Aliança e Vicência, entre os meses de janeiro e fevereiro.

Outra novidade sobre o projeto é que todas as apresentações culturais serão realizadas dentro dos eventos tradicionais dos municípios da Mata Norte, contemplando as três especificidades da musicalidade popular. “É um espaço para reunir a família, festejar a cultura popular e reverenciar nossos artistas. É tudo de graça, para o público aproveitar à vontade” destaca a coordenadora e produtora cultural do evento, Joana D’Arc Ribeiro

Em Vicência, conhecida como a terra dos engenhos de cana de açúcar, os shows acontecem na Festa de São Sebastião da Vila Murupé, localizada na Zona Rural da cidade. Já na cidade do Condado, terra do cavalo marinho, o ponto de encontro da celebração cultural é na Festa de São Sebastião, padroeiro do município. Por fim, na cidade de Aliança, berço do maracatu rural, as apresentações culturais se somam à Festa de Nossa Senhora do Bom Despacho, no Distrito de Upatininga.

A primeira edição deste projeto acontece nos dias 21 e 27 de janeiro, e 02 de fevereiro. Integram a mostra o Mestre Bi, que é cirandeiro e mestre de maracatu, da cidade de Nazaré da Mata. Além dele, participa o poeta, mestre de maracatu, cirandeiro e embolador de coco, Josivaldo Caboclo, do município de Lagoa do Itaenga. Há, ainda, as participações do instrumentista Nino Alves, a dançarina Juçara, e os músicos: Guilherme Otávio, Valdir Félix, Victor Seabra, Larissa Michele e Karlos Davy.

Dentro do projeto também estão previstas aulas espetáculos em escolas estaduais de ensino integral dos três municípios envolvidos na circulação regional, com a participação especial dos mestres envolvidos na mostra regional de música da cultura popular. Ao todo, estão programadas seis aulas espetáculos. Os encontros serão realizados no retorno do ano letivo. “Será um momento rico para fortalecer a educação patrimonial junto ao público estudantil”, finaliza Joana D’Arc.

ROGRAMAÇÃO

Sábado, 21 de janeiro de 2023

Local: Festa da Vila Murupé, Vicência-PE

Horário: 20h

Endereço: Rua Rigomero Fragoso

Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023

Local: Festa de São Sebastião, Condado-PE

Horário: 21h

Endereço: Praça de São Cristóvão

Quinta-feira, 02 de fevereiro de 2023

Local: Festa de Nossa Senhora do Bom Despacho no Distrito de Upatininga, Aliança-PE

Horário: 21h

Endereço: Ao lado da Igreja de Nossa Senhora do Bom Despacho

——————————————————–

Incentivo: Funcultura – Fundarpe – Secretaria de Cultura – Governo do Estado de Pernambuco

Realização: Joana D’Arc Ribeiro

Coordenação artística: Amata Produção

Produção executiva: Cabocla Produção

Direção musical: Henrique Albino

Figurino: Kléber Camelo

Comunicação: Salatiel Cícero

Apoio: Prefeituras municipais de Vicência, Condado e Aliança