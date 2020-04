Mata Norte/ Aliança registra 1º caso confirmado de COVID-19

A Mata Norte de Pernambuco registra o segundo caso confirmado do novo coronavírus. A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco informou, nesta quarta- feira (1º) , no boletim que a cidade de Aliança tem uma paciente com o COVID-19. A mulher de 38 anos de idade não teve a identidade revelada e mora na comunidade de Chã de Catolé, na Zona Rural do município. Segundo informações da secretaria municipal de Saúde a paciente não tem histórico de doenças crônicas e encontra-se em isolamento familiar e passa bem. O caso está sendo investigado para saber qual foi o meio de contaminação da mulher.

O primeiro caso de COVID-19 registrado na Mata Norte foi confirmado na cidade de Goiana, na última sexta- feira (27). A vítima foi identificada como sendo o professor Aguinaldo Gomes Marinho, de 62 anos, e apresentava um histórico de diabetes e hipertensão, além de ter sofrido um quadro de pneumonia e derrame pleural. Ele acabou falecendo no último domingo (29).

Não há outros casos confirmados do novo coronavírus na Mata Norte de Pernambuco. Em outros municípios existem apenas casos em observação.