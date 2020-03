Mata Norte e Agreste previnem disseminação do Coronavírus

Diante do avanço do Covid-19 (Coronavírus) por diversos países e também ao aumento de casos em Pernambuco, cidades da Mata Norte e do Agreste Setentrional adotaram medidas emergenciais para conter o avanço das contaminações.

Em Carpina, o prefeito Manuel Botafogo, baixou o Decreto Nº 23/2020, que dispõe sobre medidas de prevenção e controle em âmbito municipal. O documento dispõe sobre medidas de prevenção e controle para enfrentamento decorrente do Covid-19. Portanto, ficam suspensos eventos de qualquer natureza, público ou privado, com presença de público superior a 200 pessoas na cidade.

Também está suspenso o serviço de transporte de estudantes da rede pública municipal de ensino e universitário, as atividades escolares, o transporte para Tratamento Fora do Domicílio (TFD), para realização de consultas e exames médicos, exceto os casos de urgência e emergência, pacientes de hemodiálise, radioterapia e quimioterapia e as férias dos servidores públicos; além de ficar recomendado às pessoas recém chegadas de viagens internacionais, mesmo sem sintomas, que permaneçam em isolamento domiciliar pelo período mínimo de 07 dias.

A Secretaria de Saúde ficou com a responsabilidade de elaborar o plano de contingência para monitoramento, acompanhamento, prevenção, orientação e recomendação de acordo com o Plano Estadual de Saúde e Ministerial da Saúde, para a população do Carpina. Recomenda-se, ainda, à população, que evite pânico e disseminação de fake News. Toda informação da Prefeitura de Carpina sobre o Covid-19, terá divulgação através das redes oficiais do município. Fica autorizada a realização de despesas, inclusive com dispensa de licitação, na área da saúde para aquisição de medicamentos e outros insumos. As ações e os serviços públicos de saúde voltados para contenção de emergência serão articuladas pela Secretaria de Saúde. A abertura de crédito suplementar como adoção das medidas para conter o Coronavírus, está liberada.

Paudalho – A Secretaria de Saúde de Paudalho, também adotou medidas de enfrentamento ao Coronavírus. Os atendimentos na UPA 24H Paudalho, por exemplo, estão limitados para casos de extrema urgência e emergência. Como forma de evitar a transmissão e a contaminação, ficou restrito o acesso de acompanhantes nas consultas. Ficaram suspensas temporariamente as cirurgias eletivas, as coletas de exames laboratoriais de rotina, exceto exames para gestantes, urgências e emergências.

Estão suspensos ainda, os Tratamentos Fora do Domicílio (TFD) de consultas ambulatoriais de especialidades, com exceção para o tratamento de hemodiálise, quimioterapia e outros que requerem cuidados contínuos.

Ficou recomendado que trabalhadores, tanto do setor público quanto privado, com idade igual ou superior a 60 anos sejam liberados de seus ofícios, desde que permaneçam em domicílio. De imediato, mediante o caráter emergencial do Coronavírus, foram suspensas as férias para todos os profissionais de saúde. Serão realizados treinamentos para os profissionais dessa área. Se necessário, novos médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem vão ser contratados com urgência. Já os eventos que tenham grande número de pessoas estão proibidos.

Limoeiro – Em Limoeiro um comitê de emergência foi instalado para tratar de assuntos relacionados ao novo Coronavírus. O grupo de trabalho é formado pelo prefeito João Luís Ferreira Filho, pelas secretárias Karla Torres (Saúde), Ana Xavier (Educação) e Cristiane Barbosa (Desenvolvimento Social), e ainda pela procuradora jurídica Angélica Vilanova e pelo assessor especial Deoclécio Barbosa. Entre as medidas preventivas, está a paralisação das aulas nas redes de ensino, a suspensão do transporte universitário e as aulas na Faculdade de Ciências Aplicadas de Limoeiro (Facal). Também foram proibidos eventos que contabilizem mais de 500 pessoas.

“Baixamos um decreto recomendando a suspensão dos eventos. Sabemos da realidade do nosso município e da região, onde para muitas crianças, talvez, aquela merenda escolar seja a única alimentação que elas terão durante o dia. Vamos ver as medidas que poderão ser tomadas”, disse João Luís.

Para a prefeita de Surubim, Ana Célia Farias, a suspensão das aulas pode trazer outro transtorno: o não pagamento do Bolsa Família. Dessa forma, as famílias que dependem do benefício terão dificuldades para adquirir alimentos. Em sua participação durante a reunião no Palácio do Campo das Princesas, Ana Célia alertou para esse fato e reivindicou medidas que possam suprir essas necessidades no município do Agreste Setentrional.

Muitos eventos em várias cidades de Pernambuco já foram adiados, a exemplo do Festival do Jeans de Toritama e da Paixão de Cristo de Nova Jerusálem. Em Feira Nova foi cancelada a tradicional Festa de São José e o show da Banda Rosa de Sharon.

Decreto – Desde a quarta-feira (18), o funcionamento de escolas, universidades e demais estabelecimentos de ensino das redes pública e privada foi suspenso. A determinação foi publicada no Diário Oficial da terça-feira (17) pelo governo de Pernambuco, e tem como objetivo travar o avanço do coronavírus em diferentes regiões do estado.

Até o fechamento desta edição, haviam sido confirmados 18 casos de Covid-19 em Pernambuco. Além do Recife, também foram confirmados casos nas cidades de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana, e Belo Jardim, no Agreste.

Foto: Genival Paparazzi