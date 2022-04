Mata Norte: Gabinete Itinerante 2022 começa com entregas nas áreas de tecnologia e segurança

O procurador-geral de Justiça do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), Paulo Augusto Freitas, abriu as atividades do Gabinete Itinerante de 2022, na última segunda-feira (25), com atividades nas sedes das Promotorias de Justiça de Tracunhaém e de Nazaré da Mata. Além de dialogar com os promotores de Justiça que atuam na 10ª Circunscrição Ministerial, o procurador-geral inaugurou a sala de reunião híbrida de Nazaré da Mata e o sistema de controle de acesso às dependências do MPPE em Tracunhaém, que ficam dentro do Fórum local.

“Estamos anunciando algumas ações já entregues e em andamento, fazendo entregas de novas estruturas para o melhor desempenho da nossa atividade-fim e dando conhecimento das futuras medidas previstas para o segundo semestre. Além disso, nessa rodada, estamos tendo a oportunidade de levar os Centros de Apoio Operacionais para que possam tratar diretamente dos seus planos de ações com os membros”, enfatizou o procurador-geral de Justiça que detalhou tudo durante a conversa com os promotores da 10ª Circunscrição.

O secretário-geral do MPPE, Maviael Souza, comentou a importância da iniciativa. “O Gabinete Itinerante é um marco importante na aproximação da administração superior, composta pelo PGJ, subs e coordenadores de CAOs, com os membros e servidores das Circunscrições visitadas. Ele visa sedimentar a entrega de diversos equipamentos e de iniciativas Institucionais necessárias ao funcionamento das Promotorias de Justiça. Além disso, permite um diálogo de maneira franca e aberta com todos os integrantes da administração com os promotores de cada circunscrição”, afirmou.

No caso de Tracunhaém, foi instalado um equipamento de controle de acesso biométrico à sala da Promotoria de Justiça. Essa providência está inserida nas ações de segurança institucional, que ainda prevê a instalação dos equipamentos aliada à cobertura de videomonitoramento em 130 pontos de todo o Estado, mediante a instalação de câmeras e de uma central de operações.

“Para quem atua em Promotorias únicas, que muitas vezes ficam dentro dos fóruns, essa é uma medida que visa a dar tranquilidade para a atuação do promotor e da promotora de Justiça”, relatou Rhyzeane de Morais, promotora de Justiça de Tracunhaém.

A ampliação da assistência de segurança institucional também foi assunto na reunião realizada em Nazaré da Mata, onde Paulo Augusto Freitas ressaltou que o MPPE está descentralizando a atuação dos Grupos de Apoio às Promotorias (GAPs), com a previsão de disponibilização de efetivo nas 14 Circunscrições ao longo deste ano.

Como Nazaré da Mata será uma dessas sedes de GAP, a equipe da Assistência Militar e Policial Civil esteve presente para apresentar os profissionais que vão prestar o suporte à 10ª Circunscrição e orientar sobre como esse serviço pode ser requisitado sempre que necessário.

No que diz respeito aos investimentos em tecnologia, o procurador-geral e a assessora do Núcleo de Apoio à Gestão em Tecnologia da Informação (NTI), promotora de Justiça Alice Morais, apresentaram aos membros do MPPE a nova sala de reunião híbrida da sede de Nazaré da Mata e trataram das melhorias de estrutura e sistemas, em andamento.

O espaço conta com estrutura para a realização de videoconferências telepresenciais, com câmera, equipamento de áudio e tela de 65 polegadas. Por meio dessa sala, os integrantes do MPPE podem participar de reuniões e audiências de maneira flexível.

“Esse é um aprendizado da pandemia. Nesta sala podemos receber as pessoas em um mesmo espaço e ter contato imediato com o Gabinete da Procuradoria-Geral ou conversar com os prefeitos de toda a região, por exemplo. Planejamos entregar 30 salas como essa nas sedes de Circunscrições e setores estratégicos da Capital, com um potencial de alcance exponencial para nos comunicarmos”, ressaltou Alice Morais.

Infraestrutura tecnológica – A equipe da gestão do MPPE também prestou contas sobre os investimentos em infraestrutura tecnológica, como aumento de banda das conexões de internet, renovação do parque de computadores e impressoras; detalhou os planos de reforma e construção de novas sedes, a exemplo das obras da Sede Administrativa da Capital; esclareceu propostas de adaptações administrativas, como os projetos de organização dos setores técnicos da área-meio, e entregou as novas identidades funcionais dos membros da 10ª Circunscrição.

Por fim, os coordenadores dos Centros de Apoio Operacional (CAOs) da Educação e de Defesa Social e Controle Externo da Atividade Policial, promotores de Justiça Sérgio Souto e Rinaldo Jorge da Silva, respectivamente, traçaram algumas das iniciativas que estão sendo realizadas pelos CAOs.

As atividades do Gabinete Itinerante seguem nesta terça-feira (26), com visitas às Promotorias de Justiça de Limoeiro e Surubim.