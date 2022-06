Mata Norte recebe mais de 15 apresentações culturais afro-brasileiras

A região da Mata Norte, berço da cultura popular pernambucana, está recebendo a turnê nacional ‘Maracacongo’. O projeto contará com atividades culturais simultâneas nas cidades de Aliança, Goiana e Itambé. Programado para acontecer até o domingo (12), o evento contará com lançamento de livro, oficinas e roda de diálogo. Um total de 17 atrações vão se revezar para animar o público da região. Entre as apresentações culturais, está o espetáculo Maracacongo, que une no palco, os grupos Negro por Negro (Brumadinho/Minas Gerais) e Maracatu Estrela de Ouro (Aliança/PE) e o cantor e compositor Afonjah. Há, ainda, o Maracatu Leãozinho das Flores (Itambé); Maracatu Leão da Fronteira (Itambé); Orquestra Zezé Correia (Aliança); – Índios Orubá (Goiana);Caboclinho 7 Flexas (Goiana); Orquestra Pedra Preta (Itambé), entre outros.

O projeto, aprovado no Edital do Instituto Cultural Vale, é patrocinado através da Lei de Incentivo à Cultura, e durante seis dias, a turnê ‘Maracacongo’ vai ocupar escolas, biblioteca, ginásio esportivo, clube e teatro dos três municípios que vão sediar as atividades. “Este evento tem como finalidade festejar as danças, costumes e práticas dos povos originários e de nossos ancestrais, unindo a cultura popular do Maracatu Rural, que tem sua origem aqui na região da Zona da Mata Norte do Estado às tradições do Congo, de Minas Gerais” destaca o produtor cultural e coordenador da turnê, Afonso Oliveira.

No município de Aliança as atividades começam nesta terça-feira (7), com ações na zona urbana e rural. Lá, acontecem as oficinas de Congo/Moçambique e oficina de Maracatu Rural. A formação será realizada em dois dias, no Clube Municipal da Aliança, e na sede da Orquestra XV de Novembro, no Distrito de Upatininga, gratuitamente. Já no sábado (11), o Clube Municipal da Aliança será palco das apresentações culturais do cantor Afonjah (Olinda), seguido pelo espetáculo Maracacongo com os grupos Negro por Negro (Brumadinho/MG) e Maracatu Estrela de Ouro (Aliança/PE), por fim a Orquestra Zezé Correia (Aliança).

Na quinta-feira (09) e sexta-feira (10), a cidade de Goiana abre as portas da Escola Municipal Irmã Marie Armelle de Falguieres, para as oficinas de Maracatu Rural e Congo/Moçambique. Ainda na sexta, a sede do Caboclinho 7 Flexas, em Nova Goiana, recebe as apresentações culturais do cantor Afonjah (Recife); Negro por Negro (Brumadinho/MG), e do Caboclinho 7 Flexas de (Goiana).

Já no sábado (11), o teatro do Sesc Ler Goiana, localizado no centro da cidade, será ponto de encontro para o lançamento do livro ‘Lampião e o Sertão do Pajeú’, de autoria do produtor cultural e escritor, Anildomá Willams. Dentro do evento, também acontece apresentações culturais de vários grupos: Índios Orubá (Goiana); Caboclinho 7 Flexas (Goiana);Afonjah (Olinda); e o espetáculo Maracacongo com os grupos Negro por Negro (Brumadinho/MG) e Maracatu Estrela de Ouro (Aliança/PE).

Na cidade “de Itambé, a programação da turnê ‘Maracacongo’ tem início dia (09). Por lá, acontecem as oficinas de Maracatu Rural e Congo/Moçambique, na Quadra do Ginásio de Esportes José Mendes Filho, nos turnos da manhã e tarde. A capacitação será ministrada durante dois dias. No domingo (12), último dia da turnê na Mata Norte, será realizada uma roda de diálogo com mestres da cultura popular e a comunidade local. O produtor cultural e escritor, Anildomá Willams, também fará o lançamento do livro ‘Lampião e o Sertão do Pajeú’, na cidade. Para fechar a programação, o público confere, no palco montado na Praça da Bandeira, centro da cidade, apresentações do Maracatu Leãozinho das Flores (Itambé); Maracatu Leão da Fronteira (Itambé); Afonjah (Olinda); o espetáculo Maracacongo com os grupos Negro por Negro (Brumadinho/MG) e Maracatu Estrela de Ouro (Aliança); e da Orquestra Pedra Preta (Itambé).