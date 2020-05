Mata Norte registra 1.015 casos e 349 curas clínicas do novo coranavírus

Desde que os primeiros casos da COVID-19 foram notificados, no final do mês de março nas cidades de Goiana e Aliança, as ações de enfrentamento a doença tem sido intensificadas para evitar a aceleração da propagação do vírus. Apesar do índice alarmante de casos confirmados, há um estatística que vem crescendo: curas clínicas do novo coronavírus.

O número de pacientes que tiveram e se recuperaram de infecção por COVID-19 na região da Mata Norte de Pernambuco chega a 349 pessoas. A cidade com maior índice é Paudalho com 65 pacientes recurados.

A região possue um total de 18 municípios e registra um total de 1.015 casos confirmados, além de 168 óbitos em decorrência da doença. O município de Goiana lidera a lista com 227 registros de pacientes com o novo coronavírus.

Pernambuco registrou, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, em 24 horas, 2.046 recuperados da doença. Com isso, o estado totaliza 27.759 casos já confirmados e 6.694 pessoas curadas. Também foram confirmadas mais 56 mortes, chegando a 2.200 óbitos pela doença.