Mata Norte registra 17.145 casos confirmados de COVID-19

A região da Mata Norte de Pernambuco registrou nos últimos 7 dias um total de 881 casos confirmados de pacientes infectados com o novo coronavírus. O total agora é de 17.415 vítimas da doença, além de 665 casos, um total de 22 mortes, em comparação com a última semana.

Lidera essa lista o município de Goiana, com 3.708 pessoas infectadas, 99 óbitos e 2.947 que registraram a cura clínica.

A secretaria de Saúde de Goiana comunicou que irá ampliar a vacinação contra a Covid-19 para idosos de 65 anos ou mais. Será possível agendar a imunização a partir de hoje nas Unidades Básicas de Saúde com os agentes comunitários de saúde da área ou pelo DISK VACINA COVID. Ao todo já são quase 5 mil pessoas imunizadas no município até o momento.

O fim de semana foi dedicado à imunização de idosos com 70 anos de idade ou mais em dois pontos fixos de Goiana. De acordo com a secretaria municipal de Saúde, foram aplicadas 480 doses nesses dias de campanha.

Outra novidade anunciada é que hoje, moradores da comunidade quilombola de povoação de São Lourenço com idade abaixo de 70 anos começam a receber as primeiras doses da vacina *OXFORD/ASTRAZENECA* , alusivas à remessa com 1.260 doses enviadas pelo Ministério da Saúde contra a covid-19, isso porque os de 70 anos ou mais já foram vacinados na localidade.

O município de Timbaúba registra 2.449 casos, seguido de Carpina com 1.840 e Paudalho aparece na lista com 1686 vítimas da doença.

Em todas as cidades a campanha de vacinação está sendo intensificada e as medidas preventivas, a exemplo de higienização de locais públicos e barreiras sanitárias forma ampliadas.