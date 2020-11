Mata norte registra 274 novos casos da COVID 19 na última semana

Segundo dados do boletim epidemiológico a região da Mata Norte registrou um acréscimo de 274 casos da COVID19. O total geral é de 8.918 casos confirmados da doença.

A cidade com maior registro de casos, nos últimos sete dias, é Goiana com 153 novos casos nos últimos 7 dias, somando um total de 1.384 pacientes infectados com a doença.

Os números de curas clínicas permanecem estáveis com 6.191 pacientes recuperados da COVID 19. O quantitativo de óbito é de 483, na última semana foram confirmadas 4 mortes em decorrência do novo coronavírus.

Não houve registros de novos casos as cidades de Tracunhaém, Aliança e Buenos Aires.

O levantamento compreende um total de 19 municípios.