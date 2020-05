Mata Norte registra 297 casos do novo coronavírus

A Região da Mata Norte de Pernambuco registra um total de 297 casos confirmados da COVID-19, distribuídos entre 18 municípios, até o último domingo (10), conforme os dados do Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde. Lidera a lista a cidade de Paudalho com 54 casos, seguida de Goiana com 33, além de Carpina com 28 pacientes confirmados.

Fazem parte dessa lista as cidades de: Paudalho (54), Goiana (33), Carpina (28), Timbaúba (24), Glória do Goitá (22), Aliança (17), Ch, ã de Alegria (16), Condado (15), Nazaré (14), Lagoa do Carro (13), Vicência (11), Itaquitinga (10), Ferreiros (09), Itambé (09), Macaparana (08), Lagoa de Itaenga (06), Tracunhaém (04), Buenos Aires (02) e Camutanga (02).

ÓBITOS – O número de óbitos já chega a 72 vítimas. Aliança é a cidade que mais registra mortes em decorrência desta doença, são 11 confirmadas. A lista segue com Goiana e Glória do Goitá, com 9 vítimas e Paudalho e Timbaúba com 8 mortes. Apenas o município de Vicência não registra óbito de pacientes diagnosticados com o novo coronavírus.

CURAS- Apesar do índice alarmante de casos confirmados, a Mata Norte registra um total de 126 recuperados da doença. Lidera a lista a cidade de Paudalho com 28 recuperações, seguido de Goiana com 15 e Glória do Goitá com 12. Apenas os municípios de Buenos Aires e Camutanga não apresentam curas clínicas.

No geral apresentam pacientes recuperados as cidades de: Paudalho (28), Goiana (15), Glória do Goitá (12), Chã de Alegria (11), Timbaúba (10), Carpina (09), Lagoa do Carro (07), Ferreiros (06), Condado (05), Itaquitinga (05), Vicência (04), Macaparana (03), Aliança (03), Itaenga (03), Itambé (02), Tracunhaém (02) e Nazaré da Mata (01).

PERNAMBUCO- De acordo com o Boletim Epidemiológico divulgado no último domingo (10), Pernambuco confirmou 805 novos casos da Covid-19. Destes, 307 estão classificados como Síndrome Respiratória Aguda Grave, portanto internados e/ou mais graves, e 498 são casos leves. Ao todo, o Estado soma 13.275 confirmações (7.156 casos graves e 6.119 casos leves). O boletim também registra mais 42 pessoas recuperadas da doença, totalizando 1.522 curas.⠀⠀⠀

Dos casos graves, 2.477 receberam alta hospitalar, por apresentarem melhora do quadro clínico, e seguiram para isolamento domiciliar. Outros 2.110 estão internados, sendo 231 em UTI e 1.879 em leitos de enfermaria, tanto na rede pública quanto privada. Também foram confirmadas, por exames, 75 novas mortes (sendo 36 homens e 39 mulheres). Com isso, o Estado totaliza 1.047 óbitos pela Covid-19.