Mata Norte registra 645 notificações da COVID- 19

A Região da Mata Norte de Pernambuco registra um total de 645 casos confirmados da COVID-19, distribuídos entre 18 municípios, conforme os dados do Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde.

Em relação a terça- feira (12) da semana passada, quando o registro era de 346 casos confirmados, houve um aumento de 299 pessoas infectadas com a doença. Houve ainda mais 38 óbitos em decorrência do vírus nos últimos sete dias. Além de um acréscimo de 85 pessoas curadas da covid- 19.

Fazem parte dessa lista as cidades de: Paudalho, Goiana, Carpina, Timbaúba, Glória do Goitá, Aliança, Chã de Alegria, Condado, Nazaré, Lagoa do Carro, Vicência, Itaquitinga, Ferreiros, Itambé, Macaparana, Lagoa de Itaenga, Tracunhaém, Buenos Aires e Camutanga.

Os números impressionam quando analisados de forma isolada. Na cidade de Goiana, por exemplo, onde detém a maior quantidade de notificações, nos últimos sete dias houve um acréscimo de 112 casos, passando de 37 para 149. Goiana também é a cidade com mais óbitos registrados, somando 19 vítimas. Em seguida aparecem na classificação Paudalho com 91 notificações, seguida de Glória do Goitá com 46 pacientes infectados.

Apesar do índice alarmante de casos confirmados, a Mata Norte registra um total de 232 recuperados da doença. Lidera a lista a cidade de Paudalho com 48 recuperações, seguido de Timbaúba com 32 e Goiana com 20. Apenas o município de Camutanga não apresenta cura clínica.

VEJA OS NÚMEROS POR MUNICÍPIO: