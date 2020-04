Mata Norte registra 71 casos da COVID-19

De acordo com o último boletim epidemiológico, publicado pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, nesta quinta- feira (23), a Região da Mata Norte registrou um total de 71 casos confirmados da COVID-19, distribuídos em 16 municípios.

Fazem parte dessa lista: Paudalho (18), Goiana (08), Aliança (05), Timbaúba (05), Carpina (05), Lagoa do Carro (02), Glória do Goitá (06), Chã de Alegria (04), Tracunhaém (02), Lagoa do Itaenga (01), Macaparana (04), Condado (01), Vicência (01), Itambé (01), Nazaré da Mata (02) e Ferreiros (01).

O número de mortes na Mata Norte corresponde a 17. Os óbitos aconteceram em Paudalho (07), Macaparana (02), Lagoa do Carro (01), Timbaúba (02), Goiana (03), Aliança (01) e Glória do Goitá (01).

As secretarias municipais de Saúde anunciaram ainda 09 curas clínicas: Carpina (02), Aliança (01). Timbaúba (02), Lagoa de Itaenga (01), Vicência (01), Macaparana (01) e Tracunhaém (01).

O Estado de Pernambuco totaliza 3.604 ocorrências do novo coronavírus. Desses, 2.591 estão em isolamento domiciliar e 578 internados, sendo 134 em UTI e 444 em leitos de enfermaria, tanto na rede pública quanto privada. Além disso, o boletim aponta 123 pacientes já recuperados da doença. Até agora, os casos confirmados estão distribuídos por 98 municípios pernambucanos, além do Arquipélago de Fernando de Noronha e da ocorrência de pacientes em outros Estados e países.