Mata Norte registra um total de 146 pessoas diagnosticadas com a Covid-19

Pernambuco confirmou, até a última quinta-feira (30), 682 novos casos de Covid-19. Destes, 326 estão classificados como Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag), portanto internados e/ou mais graves, e 356 são casos leves. Ao todo, o Estado soma 6.876 confirmações (4.371 casos graves e 2.505 casos leves). O boletim também aponta que 121 pessoas se recuperaram da doença, totalizando 1.074 curas.

A região da Mata Norte vem ampliando o número de casos. A primeira notificação foi no dia 27 de Março, o paciente era um homem de 62 anos da cidade de Goiana. O primeiro óbito foi confirmado no dia 29 de março.

Atualmente 17 cidades apresentam casos confirmados da COVID-19, totalizando 143 pacientes notificados, 35 óbitos e 46 curas clínicas.

Fazem parte dessa lista: Aliança, Carpina, Chã de Alegria, Condado, Ferreiros, Glória do Goitá, Itambé, Itaquitinga, Lagoa do Carro, Lagoa de Itaenga, Macaparana, Goiana, Nazaré da Mata, Paudalho, Timbaúba, Tracunhaém e Vicência. Apenas Buenos Aires e Camutanga, nesta região, não têm casos confirmados.

As secretarias municipais de Saúde têm realizado algumas iniciativas preventivas e feito um esforço para orientar a população para que mantenha o isolamento social. Em algumas cidades foram instaladas, nas praças e áreas de feira livre, pias para higienização das mãos, distribuição de máscaras de proteção respiratória e álcool em gel, além de barreiras sanitárias e higienização de ruas.

SOLIDARIEDADE- Prevenção é a maior arma no combate ao COVID-19. Com as recentes recomendações do Governo de Pernambuco, que estabelece a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção respiratória para o exercício de atividades essenciais no período de enfrentamento do novo coronavírus, as cidades da Mata Norte estão ampliando o acesso a esses materiais.

Em Timbaúba serão doadas 50 mil unidades e em Paudalho a população já começou a receber as 120 mil máscaras. Na cidade de Ferreiros foram entregues kits de álcool em gel e máscaras e em Condado a distribuição obedece um cronograma por bairros para evitar aglomerações. Itaquitinga entregou as máscaras de proteção e álcool em gel através dos postos de saúde da família. Em Vicência, a distribuição está sendo realizada emergencialmente em locais de muita aglomeração, como filas dos bancos e casa lotérica.

No período de quarentena, é fundamental importar-se com o próximo. Ações de solidariedade são realizadas em vários municípios pela própria população. Em Aliança, foram doados macacões de proteção destinados para os nossos profissionais de saúde, além de 1.000 máscaras de proteção que será distribuído para a população em geral.

Em toda a região tem surgido várias iniciativas de voluntários movidos pela solidariedade para ajudar nessa missão. O Projeto Social- HIGIA-está desenvolvendo protetores faciais baseados na impressão 3D, para proteção e redução da contaminação em ambiente hospitalar e realizando doações em todo o Brasil. Um grupo de 14 municípios da Zona da Mata de Pernambuco está recebendo as doações dos protetores faciais para profissionais que atuam na linha de frente nas unidades de saúde. A cidade de Aliança foi a primeira a receber os protetores.