Mata Norte sedia assembleia geral de Pontos de Cultura de Pernambuco

Evento acontece neste sábado (18), e tem como proposta elaborar propostas para serem encaminhadas ao Ministério da Cultura e Secretaria de Cultura do Governo de Pernambuco. A organização estima que mais de 100 pessoas participem do ato, programado para acontecer das 9h às 15h, no Ponto de Cultura e Museu Comunitário Poço Comprido, localizado na Zona Rural de Vicência

Acontece, neste sábado (18), a 2ª Assembleia Geral de Pontos de Cultura de Pernambuco. A programação, realizada de forma independente, tem início às 9h e segue até às 15h, no Ponto de Cultura e Museu Comunitário Poço Comprido, localizado na Zona Rural de Vicência. Para participar é preciso realizar inscrição por meio da página on-line: https://www.corais.org/conexaopontospe/node/99024 até esta sexta-feira (17). O valor custa R$ 35,00 por pessoa, que será destinado à alimentação, O público-alvo do encontro são brincantes, produtores culturais e dirigentes de instituições ligadas à cultura pernambucana, entre outros. Interessados em compreender como podem se tornar um Ponto de Cultura, também podem participar.

O Encontro Cultura Viva de Pernambuco, como está sendo chamado, tem como proposta refletir, debater e propor ideias e projetos destinados ao Ministério da Cultura e Secretaria de Cultura de Pernambuco. Ao todo, a organização espera cerca de 100 participantes. O ato é organizado pelo Ponto de Cultura Cabras de Lampião, de Serra Talhada; Ponto de Cultura Poço Comprido, de Vicência; e Produtora Colaborativa, do Recife.

“Após sofrermos com a descontinuidade da Lei de Cultura Viva, por parte do Governo Federal, que nos tirou o Ministério da Cultura, com o corte de repasses financeiros e incitou à violência à nossa classe artística, agora, vamos reunir, mais uma vez, com todas as nossas forças para lutar por nossas conquistas. É uma luta conjunta contra toda atrocidade cometida contra a cultura pernambucana e brasileira, sofrida por nós nos últimos anos. Estamos nos reunindo para significar esse passado e focar no presente e futuro. A Cultura do nosso País pede urgência!” declara Joana D’Arc Ribeiro, produtora cultural e coordenadora do Ponto de Cultura Poço Comprido.

“O Governo Lula acabou de recriar o Ministério da Cultura, e sem dúvidas, isso é um dos grandes feitos de sua gestão. Pois nos traz alento, mas, sobretudo esperança que a cultura vai voltar à pauta do nosso País, pela sua importância, grandiosidade e realizações históricas” enfatiza.

Entre as pautas que serão debatidas no encontro estão a exigência, urgente, da retomada de editais do Ministério da Cultura/MinC destinado aos pontos de cultura; aprovação da Lei Cultura Viva de Pernambuco pela Assembleia Legislativa; Inclusão de uma linha específica para Pontos de Cultura nos editais do Funcultura; ampliação de ações de Cultura Digital; entre outras temáticas, como o aumento de repasses financeiros para planejamento e continuidade das atividades.

Sobre a Lei Cultura Viva – O Programa Cultura Viva foi criado em 2005 pelo Ministério da Cultura com o objetivo de fortalecer o protagonismo cultural na sociedade brasileira, valorizando as iniciativas culturais de grupos e comunidades, ampliando o acesso aos meios de produção, circulação e fruição de bens e serviços culturais, tendo como base os Pontos e Pontões de Cultura. Atualmente, Pernambuco conta com 133 Pontos de Cultura distribuídos entre as 12 regiões de desenvolvimento do Estado, sendo estes, 97 em parceria com a Fundarpe, e 36 com o Ministério da Cultura.