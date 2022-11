Mata Sul do Estado ganha indústria metalúrgica

O governador Paulo Câmara prestigiou, nesta sexta-feira (11.11), a inauguração da nova fábrica do Grupo Metalúrgica Barra do Piraí (MBP), no município de Ribeirão, na Mata Sul do Estado. A empresa atua nos segmentos de construção civil, refrigeração e metálica, oferecendo soluções de telhas e painéis termoisolantes, portas industriais e beneficiamento do aço. Com investimento superior a R$ 100 milhões, a fábrica vai gerar até 500 empregos diretos e indiretos, na região, em áreas como engenharia, administração, manutenção, segurança, limpeza, transporte, alimentação e saúde.

“Ter a oportunidade, no finalzinho do nosso mandato, de inaugurar um empreendimento como esse, só nos dá a confiança em um futuro melhor. Temos nos esforçado muito para termos, cada vez mais, uma infraestrutura adequada para receber empreendimentos como o que estamos recebendo hoje, e pra ter condição de sentar à mesa com os investidores e ver as formas de benefícios tributários e fiscais que possam ser enquadrados para transformar os investimentos em Pernambuco em investimentos competitivos” destacou Paulo Câmara.

A nova fábrica, construída em um terreno com quase 100 mil m², através de alta tecnologia, tem capacidade para produzir mais de 300 mil m² de telhas e painéis termoisolantes e mais de 1.000 portas industriais por mês. O grupo é um dos maiores fabricantes do Brasil no segmento e tem como foco a capacidade de desenvolvimento da região para impulsionar seus resultados com parceiros do país. O empreendimento tem também como objetivo levar diversos benefícios à comunidade, como a aplicação de ações voltadas à saúde e bem-estar das crianças da região e na preservação do meio ambiente.

“Pernambuco é um Estado crescente. Eu, como empresário, tenho a obrigação de enxergar o futuro e não poderia ter escolhido outro local a não ser aqui que, dentro do Norte e Nordeste, é o Estado mais importante. Aqui está chegando o agro, nós temos o Porto e a Refinaria, e também era importante a nossa presença. Agradeço a todos que nos ajudaram a tornar esse sonho realidade”, enfatizou o presidente do Grupo MBP, Ronald de Carvalho.

Também prestigiaram a solenidade o diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), Roberto Abreu; o deputado federal Fernando Monteiro; o deputado estadual Aluísio Lessa; os prefeitos Marcello Maranhão (Ribeirão) e Gustavo Adolfo (Bonito); além do superintendente regional do Banco do Nordeste em Pernambuco, Pedro Hermínio.