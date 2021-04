Material reciclável pode se transformar em desconto na conta de energia elétrica

O Projeto Vale Luz, da Companhia Energética de Pernambuco (Celpe), tem dado a oportunidade de centenas de clientes trocarem esses produtos por desconto na fatura de energia elétrica. Nesta semana, os caminhões da concessionária estarão em mais de dez comunidades (ver lista abaixo) com a finalidade de promover o recolhimento dos resíduos e garantir o desconto dos clientes de baixa renda. O Vale Luz faz parte do Programa de Eficiência Energética da Celpe, regulado pela Aneel.

Além de garantir uma conta mais baixa, o programa estimula diretamente o uso racional dos recursos naturais e minimiza os impactos negativos causados pelos resíduos no meio ambiente, contribuindo com a sustentabilidade, um dos valores da Companhia.

O cliente da Celpe que desejar participar do Programa Vale Luz deve estar em dia com a concessionária. Estando sem débito, ele precisa apenas se apresentar no local de troca itinerante munido de sua conta contrato e um documento com foto.

OS participantes do Vale Luz podem entregar metal (latinhas de alumínio e ferro), papel, papelão, plásticos (garrafas PET, embalagens de produtos de limpeza e higiene), óleos vegetais (como os de coco, de cozinha, soja, canola, girassol, milho) e eletrônicos (exceto geladeiras, refrigeradores e condicionadores de ar). Os materiais precisam estar limpos e, em caso de papéis, já empilhados, o que facilitará o processo de pesagem.

Condomínios também podem participar do projeto através do Vale Luz Condomínio, que faz a coleta de resíduos diretamente nas unidades localizadas na RMR, concedendo descontos na fatura de energia do condomínio cadastrado. Para se inscrever, basta baixar a ficha de cadastro no site da Celpe e envia-la via e-mail para eficiência@neoenergia.co​m, com o assunto Vale Luz Celpe, ou entrar em contato pelo telefone (81) 3035-8965.Confira aqui os locais em que em o caminhão da Celpe se encontrará nesta semana.