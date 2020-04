Mattos Academia encerra funcionamento em Carpina

A Diretoria da Mattos Academia anunciou, nesta sexta- feira (17), o encerramento das atividades na cidade de Carpina. O comunicado foi publicado através do perfil no Facebook de Sueli Mattos.

No texto, ela informa que a decisão foi tomada após uma reunião com as demais sócias e a motivação foram os reflexos na economia diante da pandemia da COVID-19. Com a determinação do Plano de Contingência das autoridades em Saúde, para evitar o contágio pelo novo coronavírus, através da recomendação da suspensão do funcionamento das academias de ginástica privadas os serviços foram suspensos temporariamente. No entanto, “em virtude da situação financeira que estamos enfrentando todas academias de ginástica nesta pandemia do Covid – 19 no nosso País e no mundo. Não há como prever as condições e viabilidade de arcar e cumprir com o quanto acordado, com um futuro incerto”, explica Sueli.

A Mattos Academia tem 28 anos de funcionamento na cidade de Carpina e sempre se destacou pela excelência nos serviços prestados nas áreas de hidroginástica, natação, ritmos e zumba, STEP/Jump/Bola/Aeróbica, ginástica local, pilates, muay Thai, entre outros.

Veja na íntegra o comunicado:

“Querido alunos, pais, professores, funcionários, doutoras (em especial Drª. Célia Souza), toda comunidade Carpinense e Região da Mata Norte.⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Hoje, nós sócias: Sueli Mattos, Guida e Finha, tivemos uma reunião e decidimos encerrar a prestação de serviço de todas as nossas atividades profissionais da nossa querida e grande “MATTOS ACADEMIA LTDA”, em virtude da situação financeira que estamos enfrentando todas Academias de Ginástica nesta pandemia do Covid – 19 no nosso País e no mundo. Não há como prever as condições e viabilidade de arcar e cumprir com o quanto acordado, com um futuro incerto.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Quero comunicar que todos os nossos funcionários e professores estão sendo devidamente rescindidos com todos os direitos trabalhistas.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Aos nossos alunos podem se tranquilizar, que os valores pagos do mês em vigência em diante serão devidamente ressarcidos, juntamente com a parte jurídica da nossa empresa. Anos inesquecíveis de amizade, amor, respeito, profissionalismo e de muita diversão. A gratidão e saudade serão o termômetro de tudo que foi vivido na nossa “MATTOS ACADEMIA” 28 ANOS DE SERVIÇOS PRESTADOS. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Abraços, Sueli Mattos