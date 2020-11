Médico que trabalhava no Hospital em Nazaré da Mata morre vítima de COVID19 em João Pessoa

O médico ginecologista e obstetra, Simão Pedro Reinaldo de Sousa, de 35 anos morreu vítima de Covid-19, em João Pessoa, na última terça- feira (24). De acordo com informações o profissional ficou internado em um hospital particular da capital, por mais de 40 dias.

Simão Pedro se formou em uma faculdade localizada em Teresina, no Piauí, tinha registro profissional na capital, e atuava no Hospital Ermírio Coutinho, em Nazaré da Mata. Pacientes e colegas de trabalho utilizaram as redes sociais para expressar as homenagens ao médico que era muito querido por todos.

Segundo informações preliminares, o corpo será cremado em João Pessoa e as cinzas serão levadas para a terra natal em Teresina, onde acontecerá a cerimônia reservada apenas para familiares.

O Conselho Regional de Medicina da Paraíba divulgou uma nota de pesar pela perda do profissional que era reconhecido em toda a região. “Neste momento de tristeza, o Conselho Regional de Medicina da Paraíba presta solidariedade e condolências aos familiares e amigos.” De acordo com informações obtidas, a esposa de Simão também é médica, na mesma área e está grávida da segunda filha do casal.

