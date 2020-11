Mega-Sena acumula e pagará R$ 27 milhões no sábado (7); saiba suas chances de ganhar

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.315 da Mega-Sena, realizado nesta quarta-feira (4) no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Os números sorteados são: 01 – 10 – 17 – 26 – 30 – 53.

A quina (cinco números acertados) registrou 55 apostas ganhadoras, cabendo a cada uma delas R$ 40.631,54. E a quadra (quatro números acertados) teve 3.898 apostas ganhadoras, com R$ 819 para cada uma.

A estimativa do prêmio para o próximo concurso, que vai ocorrer no sábado (7), é estimado em R$ 27 milhões, segundo o site da Caixa Econômica Federal.

As apostas poderão ser feitas até as 19h de sábado. Cada aposta custa R$ 4,50.

Quais são as chances de ganhar na Mega-Sena?

De acordo com a Caixa Econômica Federal, a possibilidade de ganhar na Mega-Sena varia de acordo com a quantidade de dezenas na sua aposta. A menor (custo de R$ 4,50), que tem seis números, a chance de acertar todas os números sorteadas e faturar o prêmio maior da Mega-Sena é de uma em 50.063.860.

Caso você opte jogar uma dezena a mais (custo de R$ 31,50), a probabilidade de vencer na Mega-Sena aumenta, sendo agora de uma em 7.151.980. Por fim, quem pagar mais de R$ 22,5 mil na aposta, com 15 dezenas, terá uma chance em 10.003 de acertar todos os números e se tornar milionário.

Além disso, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário da Mega-Sena, com a aposta simples, é de 1 em 50.063.860, de acordo com a Caixa Econômica Federal.