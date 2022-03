Mês da Mulher: Quais são os principais cuidados com a saúde feminina?

Considerado o Mês da Mulher, março é a oportunidade ideal lembrarmos de todas as conquistas femininas e também daquilo que ainda podemos alcançar. Paralelamente a isso, como a saúde é um setor essencial na vida de todos, a Dra. Carla de Araujo, ginecologista e cofundadora da Consultare, rede de centros médicos acessíveis que possui 93% do quadro de funcionários formado por mulheres, cita quais são os principais cuidados que as mulheres devem ter durante a sua vida.

“Quando falamos de cuidados à saúde feminina, devemos lembrar que eles variam de acordo com o tempo. Os exames que valem para uma mulher que está na adolescência são diferentes daqueles indicados para outra que está na menopausa. A cada fase da vida da mulher, mudam-se também os cuidados”, comenta Dra. Carla de Araujo.

Confira abaixo os 5 principais cuidados com a saúde feminina:

Check up e exames ginecológicos de rotina

É primordial que, periodicamente, a mulher faça um check up ginecológico de rotina. Dessa maneira, ela irá detectar se há algo errado em sua saúde ou se algo pode se agravar no futuro.

“O check up não serve apenas para detectar doenças, mas também prevenir que surja um problema futuro”, comenta Dra. Carla.

Mamografia

A mamografia é recomendada a partir dos 40 para as mulheres que não possuem histórico de câncer na família, e a partir dos 30 para aquelas que têm histórico. Vale lembrar que a mamografia é um exame muito mais analítico e com maiores chances de detecção de nódulos e tumores, porém, é também recomendado o autoexame da mama. Ao conhecer melhor o seu corpo, a mulher é capaz de distinguir qualquer anomalia que possa ocorrer.

Ultrassonografia Transvaginal

Esse é um exame não invasivo capaz de avaliar o canal vaginal, colo do útero, útero, trompas de Falópio e os ovários. Devido à resolução das imagens, é possível identificar irregularidades nesses órgãos, como possíveis cistos, infecções, gravidez ectópica e câncer. É importante que as mulheres realizem periodicamente o procedimento. Dessa maneira, poderão observar a evolução de qualquer anomalia ou se prevenir contra doenças futuras.

Papanicolau

O Papanicolau é um exame preventivo para o colo do útero. Por meio dele é possível detectar lesões e obter um diagnóstico antes que a mulher tenha sintomas. Esse exame é primordial como estratégia preventiva para a saúde feminina e para evitar doenças graves, como o câncer de útero, por exemplo. Além disso, ele é simples, indolor e rápido.

Vacinas contra DSTs

A vacinação contra DSTs, em especial o HPV, pode evitar muitos problemas para a saúde feminina. É importante que até mesmo antes de iniciar a vida sexual a mulher possua suas vacinas em dia. Dessa forma, ela irá se precaver contra doenças que podem deteriorar a sua vida. “É importante destacar a utilização de preservativos. Quanto mais você cuidar da sua saúde, mais você terá uma vida duradoura e sem muitos incômodos”, finaliza Dra. Carla.