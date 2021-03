“Mês de Março”: marcado por ações de autocuidado, amor próprio e empoderamento feminino

Dia Internacional da Mulher é celebrado anualmente, no dia 8 de março a ideia de uma celebração anual surgiu depois que o Partido Socialista da América organizou um Dia da Mulher, em 20 de fevereiro de 1909, em Nova York — uma jornada de manifestação pela igualdade de direitos civis e em favor do voto feminino.

As histórias que remetem à criação do Dia Internacional da Mulher alimentam o imaginário de que a data teria surgido a partir de um incêndio em uma fábrica têxtil de Nova York em 1911, quando cerca de 130 operárias morreram carbonizadas. Sem dúvida, o incidente ocorrido em 25 de março daquele ano marcou a trajetória das lutas feministas ao longo do século XX, mas os eventos que levaram à criação da data são bem anteriores a este acontecimento.

Somente mais de 20 anos depois, em 1945, a Organização das Nações Unidas (ONU) assinou o primeiro acordo internacional que afirmava princípios de igualdade entre homens e mulheres.



Nos anos 1960, o movimento feminista ganhou corpo, e em 1975 comemorou-se oficialmente o Ano Internacional da Mulher e em 1977 o “8 de março” foi reconhecido oficialmente pelas Nações Unidas.

No Brasil, as movimentações em prol dos direitos da mulher surgiram em meio aos grupos anarquistas do início do século XX, que buscavam, assim como nos demais países, melhores condições de trabalho e qualidade de vida a uma sociedade feminista que clamava por dias com mais igualde social.



A luta feminina ganhou força com o movimento das sufragistas, nas décadas de 1920 e 30, que conseguiram o direito ao voto em 1932, na Constituição promulgada por Getúlio Vargas. A partir dos anos 1970 emergiram no país organizações que passaram a incluir na pauta das discussões a igualdade entre os gêneros, a sexualidade e a saúde da mulher. Em 1982, o feminismo passou a manter um diálogo importante com o Estado, com a criação do Conselho Estadual da Condição Feminina em São Paulo, e em 1985, com o aparecimento da primeira Delegacia Especializada da Mulher.

Falar de 08 de Março “Dia Internacional da Mulher” em todo seu contexto histórico não podemos deixar de citar o significado do termo “empoderamento” e mencionar Paulo Freire, um dos principais educadores brasileiros primeiro a traduzir o EMPOWERMENT, para o português e trazendo nova visão e significado por intermédio do Neologismo.Para o professor empoderamento é: ” capacidade do individuo realizar, por si mesmo, as mudanças necessárias para evoluir e se fortalecer”.



Empoderamento é um estado que surge, nasce de dentro para fora, onde a autoridade e o poder é adquirido e não dado pelo outro.

A mulher empoderada em sua essência vive de forma plena onde seus valores são menos suscetível a manipulações pois, precisam de menos padrão e mais liberdade para ser quem quiser.



O Projeto de Empoderamento Feminino “As Mil Faces de Uma Plus,” em Alusão ao “Dia Internacional da Mulher” está com atividades em suas plataformas digitais instagram/ facebook onde a vivência segue por intermédio de vídeos, pôsters e conteúdos informativos durante todo mês, bem como, a realização em 18 de Março do encontro “Dia de Rainha” que proporcionará a um pequeno grupo de mulheres por motivo da Covid-19 um dia de amor próprio, autocuidados, roda de diálogo com psicóloga, procedimentos estéticos realizado no Stúdio de Beleza Marleide e Equipe, as Rainhas de Março vestirão um lindo traje de gala da Anelis Vestidos e fechando o “Dia de Rainha” com um passeio de Limousine pela cidade do Recife.

*Texto- Sâmia Veras- Projeto de Empoderamento Feminino “As Mil Faces de Uma Plus

*Foto- Suzylayne Albuquerque- Modelo Fotográfico