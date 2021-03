Mês de março tem Dia da Mulher, início do outono e Dia da Água

O mês de março, quando é celebrado o Dia Internacional da Mulher (dia 8), também é marcado pelo início do outono no hemisfério sul (dia 20) e pelo Dia Mundial da Água (dia 22).

Março de 2021 também traz datas como os 150 anos de nascimento da filósofa polonesa Rosa Luxemburgo (dia 5), 50 anos da morte do jurista Anísio Teixeira (dia 11) e dez anos da morte da atriz Elizabeth Taylor (dia 23). Também há dez anos houve o desastre de Fukushima (dia 11) e o início da Guerra Civil na Síria (dia 15).

As datas são alguns dos 114 fatos históricos, datas comemorativas e feriados selecionados pelo Projeto Efemérides, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

O Projeto Efemérides traz temas relacionados à história, personalidades, cultura, ciência, etc., sempre ressaltando as datas nacionais e regionais. Ele foi criado com o objetivo de oferecer mais um serviço para as áreas produtoras de conteúdo por meio de sugestões de pautas para matérias jornalísticas. A equipe da Gerência de Acervo atende aos pedidos de pesquisa: basta enviar um e-mail para centraldepesquisas@ebc.com.br.

Março de 20211

Nascimento do compositor, produtor musical, músico e cantor pernambucano Paulo Debétio (75 anos)

Nascimento do rapper, compositor, beatmaker e skatista paulista Marcus Vinicius Andrade e Silva, mais conhecido pelo nome artístico Kamau (45 anos)

Antoine Henri Becquerel descobre a radioatividade (125 anos)

Inauguração da Estação da Luz (120 anos)2

Nascimento do estadista e político russo Mikhail Gorbatchov (90 anos)

Morte do músico, cantor, ator, diretor, pintor, poeta e compositor francês Serge Gainsbourg (30 anos)

Morte da jornalista, médium, parapsicóloga e artista plástica paulista Elsie Dubugras (15 anos) – durante 33 foi editora especial da Revista Planeta, e apresentou ao mundo o trabalho do médium brasileiro Luiz Antonio Gasparetto

Nascimento do instrumentista paulista Amilton Godói (80 anos) – integrante do Zimbro Trio

Acidente aéreo com o jato Learjet 25D prefixo PT-LSD, que culminou na morte de nove tripulantes, incluindo todos os integrantes do grupo musical Mamonas Assassinas (25 anos)3

Dia Internacional do Cuidado Auditivo

Dia Mundial da Vida Selvagem – data instituída pela ONU

Morte da escritora, roteirista e cineasta francesa Marguerite Donnadieu, a Marguerite Duras (25 anos)

Morte do acordeonista, compositor e produtor musical paraibano José Abdias de Farias (30 anos)

Nascimento do cantor e compositor mineiro Vanderli Catarina, conhecido pelo nome artístico Vander Lee (55 anos)

Tombamento estadual da Basílica de Santa Luzia do Rio das Velhas, em Santa Luzia (45 anos)4

Nascimento do futebolista fluminense Dario José dos Santos, o Dadá Maravilha (75 anos)

Nascimento da cantora potiguar Ademilde Fonseca Delfino (100 anos)

Nascimento do compositor, letrista, músico, professor, produtor musical, pesquisador, locutor, escritor e maestro paulista Edgard Barbosa Poças (75 anos)

Morte da cantora lírica paulista Constantina Araújo (55 anos)

Nascimento do escritor, jornalista e roteirista amazonense Márcio Souza, conhecido por Mad Maria (75 anos)

Nascimento do banqueiro, historiador e escritor pernambucano Fernando Pio dos Santos (115 anos)

Começam a retornar as imagens do Cometa Halley e as primeiras imagens do seu núcleo feitas pela sonda espacial soviética Vega 1 (35 anos)

Lançamento do programa dedicado ao chorinho Época de Ouro, na Rádio Nacional (16 anos)5

Dia Nacional da Música Clássica

Nascimento do cantor e compositor fluminense Abílio Lessa (95 anos)

Nascimento da filósofa polonesa Rosa Luxemburgo (150 anos)

Lançado o primeiro álbum póstumo de Jimi Hendrix: The Cry of Love (50 anos)

Winston Churchill utiliza pela primeira vez a expressão cortina de ferro, em seu discurso na Universidade Westminster em Fulton, Missouri, nos Estados Unidos (75 anos)6

Morte do cantor, compositor e pintor fluminense Mario Telles (20 anos)

Nascimento do guitarrista, baixista, saxofonista, compositor e cantor britânico David Jon Gilmour (75 anos) – vocalista da banda inglesa Pink Floyd

Morte do sociólogo, professor e jornalista paulista Perseu Abramo (25 anos)

Morte do engenheiro e político paulista Mário Covas Júnior (20 anos)

Nascimento do animador e diretor de cinema paulista Alê Abreu (50 anos) – dirigiu, entre outros, Garoto Cósmico e O Menino e o Mundo, tendo este sido indicado ao Oscar de melhor filme de animação

Open Data Day (data móvel) – o Open Data Day é uma comemoração anual sobre dados abertos realizada em diversas instituições no mundo, através do qual grupos de todo o mundo criam eventos locais para celebrar e debater a importância de acessar, utilizar, modificar e compartilhar dados para qualquer finalidade. É uma oportunidade de mostrar os benefícios dos dados abertos e incentivar a adoção de políticas de dados abertos em governos, em empresas e na sociedade civil7

Dia do Paleontólogo – fundação da Sociedade Brasileira de Paleontologia

Alexander Graham Bell patenteia uma invenção, que ele chama de telefone (145 anos)8

Dia Internacional da Mulher

Nascimento da cangaceira baiana Maria Gomes de Oliveira, conhecida como Maria de Déa e, após sua morte, Maria Bonita (110 anos) – foi companheira de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, e a primeira mulher a participar de um grupo de cangaço

Nascimento da atriz catarinense Neusa Maria da Silva Borges, mais conhecida como Neusa Borges (80 anos)

Morte do compositor, trompetista e regente fluminense Paulino Sacramento (95 anos)9

Nascimento do militar, escritor, professor de ioga potiguar José Hermógenes de Andrade Filho, mais conhecido como professor Hermógenes (100 anos) – divulgador do hatha yoga no Brasil

Morte do acordeonista e compositor mineiro Antenógenes Honório da Silva (30 anos)

Nascimento do violonista e músico paraibano Francisco Soares de Araújo, o Canhoto da Paraíba (95 anos)

Nascimento do escritor norte-rio-grandense José Bezerra Gomes (110 anos) – sua obra aborda temática regionalista nordestina e em sua homenagem foi criada uma fundação de apoio à cultura, a Fundação Cultural José Bezerra Gomes, na sua cidade natal, Currais Novos, no Rio Grande do Norte10

Dia do Telefone

Dia Mundial de Combate ao Sedentarismo

Morte do jogador fluminense de basquetebol Zenny de Azevedo, mais conhecido como Algodão (20 anos)

Morte do pianista e compositor britânico Keith Noel Emerson (5 anos) – mundialmente conhecido depois de fundar a banda Emerson, Lake & Palmer (ELP), um dos primeiros supergrupos de rock, em 1970

Morte do rei do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves João Maria José Francisco Xavier de Paula Luís António Domingos Rafael de Bragança, o Dom João VI (195 anos)11

Morte do jurista, educador e escritor baiano Anísio Teixeira (50 anos)

Nascimento do bandoneonista e compositor argentino Astor Pantaleón Piazzolla (100 anos)

Nascimento do jurista e poeta fluminense António Cândido Gonçalves Crespo (175 anos) – filho de mãe escrava, fixou-se em Lisboa aos 14 anos de idade e estudou Direito na Universidade de Coimbra

Dia Mundial do Rim – a data, idealizada pela International Society of Nephrology (ISN), é comemorada anualmente na segunda quinta-feira do mês de março (data móvel)12

Dia do Bibliotecário

Nascimento do humorista, apresentador de televisão, roteirista e produtor fluminense Carlos Alberto de Nóbrega (85 anos)

Nascimento da atriz e cantora estadunidense Liza Minnelli (75 anos)

Nascimento do baixista, compositor britânico Steve Harris (65 anos) – conhecido por ser co-produtor e fundador da banda britânica de heavy metal Iron Maiden

Nascimento do cantor e compositor fluminese Áureo Campagnag de Sousa, o Aurinho da Ilha (90 anos) – no ano de 1967, pertencendo à Ala de Compositores do Salgueiro, compôs o samba-enredo História da liberdade no Brasil, que classificou a escola em terceiro lugar no Grupo 1 no desfile daquele ano. No ano seguinte, o Salgueiro desfilou com outro samba-enredo de sua autoria, Dona Beja – Feiticeira do Araxá, classificando-se em terceiro lugar do Grupo 1 no desfile daquele ano

No Japão, um reator da Central Nuclear de Fukushima I derrete, explode e libera radioatividade na atmosfera um dia após um terremoto (10 anos)13

Nascimento do cineasta, ator, roteirista paulista José Mojica Marins, o Zé do Caixão (85 anos)

Nascimento do cantor e compositor pernambucano Francisco de Assis França, o Chico Science (55 anos)14

Nascimento do compositor mineiro Synval Silva (110 anos) – em 1940, fundou o GRES Império da Tijuca, para o qual compôs o samba Sandália de cetim, participando da ala dos compositores até a morte

Morte do cantor sertanejo paulista Francisco dos Santos, o Cascatinha da dupla Cascatinha & Inhana (25 anos) – junto com a esposa Ana Eufrosina da Silva, formaram uma das principais duplas sertanejas do Brasil15

Dia Mundial do Direito do Consumidor

Morte do médico tisiologista e bacteriologista sergipano Milton Fontes Magarão (35 anos) – seu nome batiza o Centro Municipal de Saúde Milton Fontes Magarão, no Rio de Janeiro, referência no tratamento da tuberculose

Nascimento do músico fluminense Oswaldo Montenegro (65 anos)

Três explosões destroem a Plataforma P-36, da Petrobras, na Bacia de Campos (20 anos)

Início da Guerra Civil Síria (dez anos) – conflito interno em andamento que começou como uma série de grandes protestos populares, em 26 de janeiro de 2011, e progrediu para uma violenta revolta armada

Governo francês condecora o escritor Paulo Coelho com o título de Cavalheiro das Artes e das Letras (25 anos)

Criação da NOVACAP – Companhia Urbanizadora da Nova Capital (65 anos)16

Nascimento do teatro, dramaturgo e ensaísta fluminense Augusto Boal (90 anos)

Dia Nacional do Teatro do Oprimido – data em homenagem à data de nascimento de seu criador, o teatrólogo Augusto Boal17

Nascimento do cronista, comentarista esportivo, poeta e compositor pernambucano Antônio Maria (100 anos) – considerado o rei do samba-canção na década de 195018

Nascimento do cantor e compositor paulista Francisco Ferraz Neto, o Risadinha (100 anos) – foi contratado pela Rádio Nacional19

Dia Nacional do Artesão

Nascimento do compositor baiano José de Assis Valente (110 anos)20

Equinócio de Primavera (hemisfério Norte) e Equinócio de Outono (hemisfério Sul) – em várias culturas nórdicas ancestrais, o equinócio da primavera era festejado com comemorações que deram origem a vários costumes, hoje relacionados com a Páscoa da religião cristã

Morte da Rainha de Portugal e Algarves Maria I (205 anos)

O escritor brasileiro Monteiro Lobato é preso por criticar as torturas praticadas pelo Estado Novo (80 anos)

Taça Jules Rimet, nome dado ao troféu da Copa do Mundo da FIFA até 1970, é roubada em exibição na cidade de Londres (55 anos)

Inauguração do Museu da Língua Portuguesa (15 anos)

Dia Internacional da Francofonia – o objetivo dessa data é a promoção de atividades diversas para difundir e divulgar a cultura francesa

Dia Internacional da Felicidade21

Dia Internacional das Florestas

Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial

Dia Internacional da Síndrome de Down

Dia Mundial da Poesia – data criada na 30ª Conferência Geral da UNESCO

Dia Internacional da Cor22

Morte do músico cubano Pío Leyva (15 anos) – participou do Buena Vista Social Club

Fundação da Universidade do Porto, Portugal (110 anos)

Dia Mundial da Água – comemoração que foi instituída pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, na Resolução A/RES/47/193, de 22 de fevereiro de 199323

Dia Mundial da Meteorologia

Morte da atriz anglo-americana Elizabeth Taylor (10 anos)24

Dia Mundial de Combate à Tuberculose

Dia da União dos Povos Latino-Americanos

Carmen Miranda se consagra ao ser a primeira e única artista do Brasil a deixar suas impressões das mãos e plataformas na Calçada da Fama do Chinese Theatre (80 anos)

Ayrton Senna vence pela primeira vez o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 (30 anos)

O município de Paraty recebe o título de Monumento Nacional, sob a supervisão da Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (atual IPHAN) (55 anos)

Entra no ar a TV Globo São Paulo (55 anos)25

Dia Nacional da Comunidade Árabe27

Dia Nacional do Circo

Dia Mundial do Teatro

Dia Nacional da Inclusão Digital – data não oficial

Dia do Grafite – data em homenagem ao pioneiro do grafite no Brasil, Alex Vallauri, morto em 27 de março de 1987

Hora do Planeta

Aniversário de Ceilândia – Região Administrativa IX (50 anos)28

Dia do Diagramador

Dia do Revisor

Estreia do programa dedicado ao forró Puxa o Fole, na Rádio Nacional do Rio (11 anos)30

Nascimento do cantor e compositor fluminense Jorge Gomes Pessanha, o Jorginho Pessanha (90 anos)

Nascimento do músico fluminense Felipe de Nóbrega Ribeiro, o Bi Ribeiro (60 anos) – baixista da banda Paralamas do Sucesso31

Nascimento do compositor e instrumentista fluminense Luis Reis (95 anos)

Estreia da Sinfonia nº 1, de Robert Schumann, em Leipizig (180 anos)

Inauguração do Metrô de Brasília (20 anos)

