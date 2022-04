Mestra Titinha: Lapidando a Tradição do Mamulengo

O curta documental é um registro de Edjane Ferreira de Lima, também conhecida como Mestra Titinha, e de sua relação com a prática do brinquedo mamulengo na cidade de Glória do Goitá. Como mulher, bonequeira, mamulengueira, produtora cultural e mãe, Mestra Titinha passa por muitos lugares e tem uma visão ampla da brincadeira popular e do seu papel dentro dela.

Através de entrevistas, imagens de sua artesania e da apresentação do espetáculo do seu grupo Flor de Mulungu, podemos acompanhar um pouco do seu trabalho e suas reflexões sobre a brincadeira, refletindo a importância da preservação da tradição, o papel da mulher em um universo predominantemente masculino e a produção cultural que é realizada no interior do Estado de Pernambuco.

O filme tem direção de Débora Bittencourt, que também fez a montagem e construiu o argumento junto com Durval Cristóvão, responsável também pela captação de som do filme. A direção de fotografia e produção executiva assinadas por Thiago das Mercês. E a identidade visual e arte gráfica por David Oliveira. Todas as imagens foram gravadas no Museu do Mamulengo de Glória do Goitá.

Este filme é fruto do Edital do Prêmio de Registro Audiovisual de Saberes Tradicionais e da Cultura Popular – LAB PE e estará disponível no canal do YouTube do Museu do Mamulengo de Glória do Goitá.

Link: https://www.youtube.com/channel/UCNI0y_QrYF8k6OFbG3Z_5og