Mestre cirandeiro da Mata Norte lança álbum em grande evento aberto ao público

Um dos grandes destaques do universo cultural, seja no maracatu ou na ciranda contemporânea, o Mestre Bi e a Ciranda Bela Rosa, de Nazaré da Mata, lançam neste sábado (30), às 20h, no Parque dos Lanceiros, o novo álbum “O Mundo de um Cirandeiro”. No evento, aberto ao público, será apresentada as 12 faixas do CD, que também irão ficar disponíveis nas principais plataformas digitais.

Com todas as músicas autorais, “O Mundo de um Cirandeiro” é composto de faixas inéditas, sendo nove de ciranda, uma de coco e duas de maracatu. O produto, genuinamente do interior do estado, é forjado nos terreiros da Mata Norte pernambucana, sendo as composições a amálgama das vivências de quem faz cultura popular no Nordeste com todas suas influências.

Com mais esse trabalho, Mestre Bi fortalece sua história como sendo um dos nomes da nova geração da ciranda, também destacado por conta de sua abordagem social nas letras e seu olhar sobre a vida de quem faz cultura popular, sem perder a cadência, a musicalidade e a poesia, características primordiais do ritmo.

“Este álbum, junto com o show, chega para marcar a retomada dos eventos abertos em Nazaré da Mata e na região. Será um importante momento para quem faz ciranda, maracatu de baque solto, cavalo marinho e tantas outras manifestações da cultura popular da Mata Norte”, pontua Mestre Bi.

Com arranjos de Felipe Silva, o show O Mundo de um Cirandeiro terá como convidados as “Filhas de Baracho e o Boi Marinho de Hélder Vasconcelos” e ainda as participações de Maciel Salu, Quarteto Tromboneando, Ricco Serafim e Raissa Auanne.

O Mundo de um Cirandeiro é reforçado pelo selo independente – Matinada Records – com gravação e mixagem no Estúdio Fábrica. O projeto conta com o incentivo do Funcultura, da Fundarpe, da Secretaria Estadual de Cultura e do Governo do Estado de Pernambuco.

O projeto conta com a produção executiva de Alexandre Veloso, que também assina o designer gráfico e as fotos de Léo Lima. A realização é do Maracatu Estrela Brilhante e de O Mestre Produções, a produção de Avelozzo Produções Culturais e o apoio da Secretaria de Cultura de Nazaré da Mata.