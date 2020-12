Mestre Fernandes Rodrigues realiza oficina de escultura em Vitória de Santo Antão

O mestre Fernandes Rodrigues deu início a uma série de oficinas de esculturas em barro em seu ateliê, em Vitória de Santo Antão. As aulas são gratuitas e há opções tanto para iniciantes quanto para quem é mais experiente.

O espaço está aberto para visitação permanente de segunda a sexta, das 8h às 12h e das duas as quatro horas da tarde, na metade do KM 38 da BR-232, em Vitória.

Há interprétes de Libras para realizar auxílio aos deficientes auditivos. Para menores de 18 anos, é preciso estar acompanhando de um responsável ou levar uma autorização por escrito. Mais informações: (81) 9 9509-8299