Militar reformado do exército foi autor do homicídio do jovem que tentou entrar em carro errado em Carpina

A 45ª Delegacia de Polícia Civil de Carpina comunicou, através de uma nota oficial, que o autor do crime que vitimou, no último dia 17, Antônio Barbosa da Silva Neto, 27 anos, se apresentou juntamente com seu advogado. Ele apresentou também o porte e a arma de fogo utilizada no crime, um revólver calibre 357 Magnum. O suspeito é um militar reformado do exército que após ser interrogado foi liberado enquanto as investigações seguem.

O universitário morava em Tracunhaém e se deslocou para a Caixa Econômica de Carpina, quando ao sair da agência foi morto ao tentar entrar em um carro parecido com o veículo do pai. Antônio teria apenas colocado a mão na maçaneta da porta do carro desconhecido. O policial reformado que estava dentro do veículo atirou diversas vezes no jovem.

Antônio é estudante do curso de graduação em Geologia, no campus Recife da Universidade Federal de Pernambuco. Ele tinha acabado de passar em um concurso público e iria ser pai, no próximo dia 15 de janeiro.