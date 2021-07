Moda inverno ganha leveza com mistura de tecidos e estampas referências da primavera-verão

De acordo com o site Climatempo, com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o mês de junho será de tempo seco e firme no Centro-Oeste do Brasil. No entanto, a passagem de uma frente fria na segunda quinzena do mês de junho, marca a chegada do inverno.

Em Goiânia, apesar do frio tradicional no mês de maio não ter chegado em 2021, ele aparece agora: uma oportunidade para tirar as botas e casacos do armário, que poderão ser aliados a peça com a cara da primavera-verão para compor um visual mais casual com conforto e sem perder o estilo neste inverno goiano, não tão frio.

A consultora de moda e imagem e lojista do Shopping Estação Goiânia, Maristela Barbosa, conta que neste ano as coleções de outono-inverno estão reduzidas, quanto a novas tendências e informações, porque em decorrência da pandemia de Covid-19, faltou matéria-prima para as produções. Segundo ela, a moda tende mais a uma meia-estação, que vai contar com uso de tecidos que estavam já à disposição. A opção se torna tendência mesmo, pelo fato de que o inverno em Goiânia não tem temperaturas tão baixas, o que estimula o uso de peças combinadas. “Uma boa ideia é usar os comprimentos midi e longo com bota; calças com cortes mais retos; e as mangas bufantes que se perpetuaram no cenário desde 2019”, sugere.

“As coleções estão reduzidas, principalmente, em opções de novos artigos e tecidos diferenciados. Muitas marcas tiveram que reduzir lançamentos e coleções, e, por isso, não tivemos uma gama de tendências como nos anos anteriores”, revela. Mas isso não é motivo para não renovar o guarda-roupas com peças atemporais e de meia-estação, aliadas a peças coringas para criar aquele look inverno confortável e descolado.

“Nesse ano de 2021, estamos vendo tendências como o couro, que é bem característico, e as estampas clássicas e atemporais. Também estamos vendo muitas referências de primavera-verão ganhando cara nova no outono-inverno, como o uso das cores fortes e vibrantes nas novas coleções”, completa a consultora.

Maristela conta que peças femininas, além de estampas clássicas e atemporais estão com tudo. “Os tipos de xadrez como vichy, príncipe de gales e buffalo check, e os listrados, são tendências para esse inverno. As peças com fluidez, com a cintura marcada, exaltando feminilidade, também não saem de moda”, afirma.

Cores, tecidos e modelos

De acordo com Maristela Barbosa, as sobreposições com coletes de tricot e regatas do mesmo material estão sendo combinadas com peças de alfaiataria. Sejam com blusas, camisas ou vestidos, as peças são curingas na hora de compor looks cheios de charme, que se destaca também nas cores. “Como puxamos muito nesse outono-inverno referências de primavera-verão, vemos muitas cores como pink e laranja, deixando um pouco de lado aquela sobriedade dos anos anteriores”, reforçou Maristela.

Os moletons, conjuntos de malha e peças esportivas também vêm ganhando o seu espaço. Ao se destacarem no conforto, as peças deixaram de ser roupas de casa e passaram a ser usadas em qualquer ocasião, encorpadas por acessórios maiores e mais elegantes.

Já nos pés, as botas e os tênis dominam o cenário. Com canos curtos, médios ou longos, e uma infinidade de cores e modelos, os calçados são sempre os preferidos da estação, garantindo desde as produções mais clássicas até as mais fashionistas.

Confira seleção de peças que são tendências para este inverno:

Colete

Combinados com camisas, chemises e outras peças de alfaiataria, os coletes de tricot ganharam novos ares em looks modernos e bastantes atuais. Na loja Lelilu, no Shopping Estação Goiânia, além dos coletes, conjuntos que mesclam romantismo, cores fortes e modelagens perfeitas são uma boa opção para se vestir bem no inverno.

Bem colorida

Tricots coloridos, como blusas, croppeds e até como terceira peça. O tecido que é a cara do inverno, pode ser usado de diversas formas, com cores alegres. Na Denigma Jeans, no mesmo shopping, não faltam opções para combinar moda e conforto.

All jeans

O jeans é sempre um clássico e, como tendência de inverno, aparece com cortes mais retos, modelagens modernas, mas sempre com lugar cativo no armário de quem gosta de se vestir de forma despojada e descontraída. A Detroit Jeans Wear, também no Shopping Estação, oferece modelos de calças, jaquetas e outras peças no tecido que são a cara da moda contemporânea.