MODISHE: Vocabulário do universo fashion

As antenadas na moda sabem que existem algumas linguagens bem típicas de quem vive no mundo fashion. São expressões próprias usadas por estilistas, modelos e todos os que rondam esse universo. Se você é mais uma das apaixonadas por tendências, é essencial ficar por dentro do que se fala por aí. Estamos abordando na Coluna deste mês de Janeiro algumas linguagens usadas neste universo fashion que amamos. Essas expressões normalmente são herança gringa, em inglês ou em outras línguas e que muitas vezes são difíceis de traduzir sem perder o significado ou o sentido.

*Andrógina: é a mistura de estilos masculinos e femininos. Antigamente era conhecida como moda unissex.

*Animal Print – Estampa de animais, como couro de cobra píton, leopardo, zebra e onça.

*Atemporal: é uma peça que pode ser usada em qualquer época. Estilo eterno. Como por exemplo o jeans que nunca sai de moda e é usado em todas as estações.

*Boyfriend : expressão usada quando um look ou estilo tem uma pegada mais masculina. Aquela produção com terninho, camisa social e blazer.

*Body: parece um maiô. Antes era uma peça somente usada no universo

fitness . Hoje usa-se no dia a dia, em diversos estilos.

Black White: é a cor preta.

*Casting: processo seletivo para um evento/trabalho de moda.

*Cool : é um estilo despojado, despreocupado, é aquela mulher bem antenada com as tendências e que sabe usá-las e misturá-las com perfeição, trazendo um visual atual.

*Curinga: uma peça básica e versátil do guarda-roupa que combina com tudo.

*Customização: ação de repaginar , modificar uma roupa para ela ganhar uma nova roupagem.

*Chemisier – camisa masculina comprida, o chamado “vestido camisa”.

*Degradê: é uma sequência de tons contínuos, formando uma transição suave entre as cores.

*Délavé: efeito lavado para parecer usado, pode ser em jeans, couro e em tecidos mais leves como a seda.

*Destroyed: são aquelas peças com uns rasgos, furos ou cortes no meio – tipo destruída mesmo. São perfeitas pra quando você quer usar algo mais despojado só que ao mesmo tempo super estiloso.

Dress code: maneira certa de se vestir em um

ambiente.

*Girlie – estilo romântico e superfeminino. Caracterizado por estampas florais, cores doces como rosa claro e cintura marcada.

*Fashionista: pessoas que conhecem profundamente o mundo da moda.Atuam como influenciadores de estilo e conhecedores das tendências mais recentes. Costumam ter grande atividade em redes sociais ou mídias especializadas.

*Fitness: moda para academia ou esportes.

*It girl: garotas que são influentes no mundo fashion, grandes referências de moda e estilo.

*Hit: quando um look vai ser muito usado na estação.

*Ladylike – estilo superelegante e feminino, que, com traços vintage, abusa de laços e detalhes românticos.

*Look: visual. Estilo completo, composto por roupas, calçados e acessórios.

*Mullet: Estilo assimétrico caracterizado pelo comprimento mais curto na frente e mais comprido atrás, o que deixa o visual muito mais charmoso e é queridinho desse verão.

*Off-white – é um branco puxado para o tom mais pérola ou nude bem clarinho.

*Poá – Estampa de bolinhas

*Resort – coleção lançada antes dos desfiles de primavera/ verão.

*Top models: são as modelos mais bem pagas do mundo fashion, que desfilam para as grifes mais famosas do planeta.

*Trendsetter – é quando a pessoa é trendy, ou seja, quando ela lança tendências de moda e está sempre por dentro do mundo fashion.

*Up: dar um trato no visual, levantar o astral, deixar para cima.

*Vintage ou retrô – estilo ou peças com modelagens ou formas mais antigas. Atualmente, busca referências principalmente nas décadas de 50, 60 e 70.

Gostaram de aprender um pouquinho sobre as palavras do Universo fashion? Fiquem ligadinhas nas próximas edições vamos trazer mais assuntos para você entender mais do mundo fashionista.

Confie no que você veste!

“Use e Ouse Modishe”

Raquel Vieira