Moradores de Itaquitinga prestam última homenagem a prefeito de Itaquitinga, vítima de acidente de trânsito

Uma multidão tomou as ruas do município de Itaquitinga, na Mata Norte de Pernambuco, neste domingo (09), para prestar o último adeus ao prefeito de Itaquitinga, Pablo Moraes, que morreu aos 38 anos, na noite no sábado (08), vítima de um acidente de carro, na PE-52.

O prefeito estava dirigindo seu carro, que capotou na rodovia. O acidente ocorreu na ligação entre Itaquitinga e Nazaré da Mata. Segundo informações iniciais, Pablo chegou a ser socorrido pelo Samu para o Hospital Regional Ermírio Coutinho, em Nazaré da Mata, mas não resistiu.

O velório aconteceu na casa da mãe de Pablo, na Avenida José Vidal de Negreiros, ontem (09) e de lá percorreu as principais ruas da cidade. Vários políticos também estiveram presentes.

Pablo Moraes estava no segundo mandato de prefeito. Ele comandou o Executivo municipal entre 2013 e 2016 e e venceu as últimas eleições, em 2020.

O falecimento do prefeito teve forte repercussão no meio político. Por meio de nota. o governador Paulo Câmara (PSB) lamentou a morte do prefeito de Itaquitinga. Segundo ele, Pablo Moraes “vem de uma família dedicada à política na Mata Norte”. O gestor prestou solidariedade aparentes e amigos.

Seguindo a determinação do Regimento Eleitoral, quem assume o lugar de Pablo Moraes é o irmão e vice-prefeito, Patrick José de Oliveira Moraes (PSD), de 36 anos. A posse de Patrick, como prefeito da cidade deve acontecer ainda essa semana. A data ainda não foi definida.

Os irmãos fazem parte de uma família tradicional na política. O pai é José Vidal de Moraes, que por três vezes foi prefeito de Itaquitinga. Ele faleceu em 2017, aos 70 anos, após realizar uma cirurgia do coração.