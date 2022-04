Moradores de Lagoa de Itaenga recebem lâmpadas LED de forma gratuita

Os moradores do município de Lagoa de Itaenga terão a oportunidade de receber lâmpadas de LED, durante toda esta semana, de forma gratuita. Uma equipe da Neoenergia Pernambuco vai percorrer as ruas da localidade para distribuir os equipamentos para os clientes, que devem estar com a última fatura em mãos. A ação faz parte do Projeto O Energia com Cidadania é desenvolvido a partir do Programa de Eficiência Energética da Neoenergia Pernambuco, regulado pela Aneel, e será realizada a partir de segunda-feira (25) até a sexta-feira (29)

O projeto funciona da seguinte forma, o cliente entrega uma lâmpada ineficiente, que pode ser fluorescente compacta, incandescente ou halógena, de potência igual ou superior a 14 Watts, e recebe da concessionária um equipamento com a tecnologia LED, que consome até 40% menos do que as demais. Cada cliente poderá trocar até cinco unidades por contrato com a concessionária. “Ao ensinar os consumidores como fazer uso da energia elétrica de forma mais consciente e entregando equipamento com tecnologia mais sofisticada, o projeto gera como resultado uma diminuição do consumo e da conta de energia elétrica dessas famílias” Afirma o Supervisor de eficiência energética da Neoenergia Pernambuco, Artur Costa. Caso, nos últimos seis anos, o cliente já tenha recebido um total de oito lâmpadas entregues pela Neoenergia Pernambuco, ele não poderá ser beneficiado novamente. As ações cumprem um protocolo de saúde e segurança para prevenção à covid-19, tanto para colaboradores e prestadores de serviço quanto para os clientes. A equipe utiliza máscaras durante todo o período de trabalho, com a substituição a cada duas horas ou sempre que estiverem úmidas.