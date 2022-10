Moradores de Limoeiro vão economizar energia com lâmpadas eficientes

Os clientes da Neoenergia que residem no município de Limoeiro podem se beneficiar do projeto Energia com Cidadania, que faz parte do Programa de Eficiência Energética da distribuidora, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A iniciativa tem como finalidade promover a troca das lâmpadas ineficientes por LED, contribuindo assim para a economia de energia das famílias. As equipes da distribuidora vão visitar as residências a partir desta segunda-feira (10), até a sexta-feira (14), das 8h30 às 16h30. Na quarta-feira (12), por ser feriado nacional, o serviço não ficará disponível.

O projeto funciona da seguinte forma: o cliente entrega uma lâmpada fluorescente compacta, incandescente ou halógena, de potência igual ou superior a 14 Watts, e recebe da concessionária um equipamento com a tecnologia LED, que consome até 40% menos do que as demais. Cada cliente poderá trocar até cinco unidades por código com a concessionária.

Para participar do projeto é necessário que o cliente seja morador de comunidade popular ou esteja cadastrado na TSEE (Tarifa Social de Energia Elétrica), e apresente no momento da troca a conta de energia do mês anterior, não ter trocado lâmpadas em projetos da Concessionária nos últimos 6 anos (limite máximo de 8 lâmpadas) e entregue lâmpadas incandescentes, fluorescentes ou halógenas usadas (potência igual ou superior a 14W).

”O uso da tecnologia LED promove maior sustentabilidade e evita desperdícios no consumo de energia elétrica, uma vez que é possível gerar a mesma iluminação com um menor consumo de energia’‘, afirma Artur Costa, supervisor de Eficiência Energética da Neoenergia.

Balanço

Apenas no primeiro semestre de 2022, o projeto Neoenergia com cidadania já realizou a substituição de 91.583 lâmpadas ineficientes por equipamentos da tecnologia LED de 26.217 famílias pernambucanas, distribuídas em 89 municípios do Estado. O que representa uma economia de energia na ordem de 838,37 MWh/ano o suficiente para abastecer 6500 residências pelo período de 30 dias.