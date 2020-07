Moradores de Vicência terão acesso a testes rápidos da COVID-19

A população do município de Vicencia terá acesso a testes rápidos da Covid-19.

O modelo deste teste é uma tecnologia com alto nível de acerto e rapidez , chamada de exame de PCR.

Os pacientes que estiverem com os sintomas característicos da doença até o sétimo dia do início dos sintomas poderão se dirigir as unidades de saúde do município, onde serão avaliados por uma equipe médica.

Conforme recomendação pode procurar o atendimento profissionais da Saúde, Segurança Pública, idosos, gestantes, profissionais de serviços essenciais A exemplo de padaria e supermercado, pacientes pré-operatórios e aqueles que tiveram contato com pacientes que estejam hospitalizados com Covid 19. Além de outros pacientes do grupo de risco.

Esse sistema vai gerar um laudo médico com o diagnóstico do paciente, garantindo uma avaliação mais precisa.