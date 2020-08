Moradores realizam hoje protesto contra morte de jovem assassinado por PM, em Glória do Goitá

Acontece na manhã de hoje (18) um protesto organizado por moradores do município de Glória em frente à Delegacia de Polícia Civil. O grupo vai percorrer as principais ruas da cidade com camisas, faixas e cartazes para cobrar justiça pela morte de Adelino Costa Júnior, 22 anos de idade, ocorrida na noite do último sábado (15), num bar onde ele trabalhava no centro da cidade. As testemunhas serão ouvidas na Delegacia de Polícia hoje pela manhã.

De acordo com informações Adelino foi morto com um tiro no peito por um policial militar que estava frequentando o bar onde a vítima trabalhava.

Segundo testemunhas, estava acontecendo uma apresentação musical no bar e a pedido do proprietário o atendente foi avisar a atração para que encerrasse o show. Não concordando com o fim da apresentação, o PM se desentendeu com a vítima e realizou o disparo no peito do rapaz.

O suspeito está lotado no 21º BPM de Vitória de Santo Antão e se apresentou na Delegacia de Plantão no último domingo acompanhado dos seus advogados, alegando legítima defesa.

Segundo relatos de familiares e amigos Adelino Júnior era um jovem bem quisto na cidade e sempre estava engajado nas atividades esportivas como campeonatos de futebol e futsal. Além das atividades educacionais. Ele era membro da Banda Marcial 9 de Julho.

As circunstâncias e a motivação do crime serão investigadas pela Delegacia de Glória do Goitá.