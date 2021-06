Moradores são beneficiados com a perfuração de um poço artesiano,na Comunidade dos Queimados

Os moradores da Comunidade dos Queimados, zona rural de Glória do Goitá, foram beneficiados com a chegada da água potável na localidade.

Cerca de 20 famílias foram beneficiadas com a perfuração de um poço artesiano, instalação da caixa d’água e implantação do sistema de abastecimento de água na Comunidade.

O secretário de Agricultura Jerfferson Lima, juntamente com os diretores Carlos Augusto (Agricultura), Thomás Brito (Desenvolvimento Econômico), Geovane Vasconcelos técnico da pasta acompanharam os trabalhos de instalação do novo equipamento. De acordo com o secretário a Prefeitura Municipal através da secretaria de Agricultura, ofertou toda estrutura desde a perfuração à caixa d’água de 10 mil litros. O poço tem uma vazão de cerca de 7 mil litros de água por hora.