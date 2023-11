Morar Bem – Entrada Garantida: política habitacional de Pernambuco ganha reconhecimento em premiação nacional

O Programa do Governo do Estado Morar Bem Pernambuco – Entrada Garantida ganhou o prêmio Selo de Mérito, promovido pela Associação Brasileira de Cohabs (ABC Habitação) em parceria com o Fórum Nacional de Secretários de Habitação e Desenvolvimento Urbano (FNSHDU), na categoria Produção de Habitação de Interesse Social, com foco em subsídio habitacional. A premiação faz parte do 70º Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social, promovido pela entidade e é considerada o mais importante reconhecimento do setor no Brasil.

“Já são sete empreendimentos que estão com obras iniciadas e habilitados junto à Caixa Econômica para receberem as primeiras famílias do Programa Entrada Garantida. Em breve teremos pernambucanos e pernambucanas sendo contemplados e gente morando com mais cidadania no nosso Estado”, comemorou a governadora Raquel Lyra.

Primeira política habitacional de interesse social do Estado, o Programa Morar Bem Pernambuco foi criado com o objetivo de reduzir o déficit habitacional. A Entrada Garantida é uma modalidade do Morar Bem, voltada para famílias de baixa renda que não têm condições de pagar a entrada num financiamento habitacional. Através dela, o Governo oferece subsídios de até R$ 20 mil para que famílias com renda familiar de até dois salários mínimos possam comprar seu primeiro imóvel.

“Esse é o principal prêmio do Brasil em habitação de interesse social. Pernambuco, mais uma vez, se destaca neste que é o maior programa habitacional da história de nosso Estado”, disse a secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Simone Nunes.

O programa foi inscrito pelo Governo do Estado como uma iniciativa da Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab). Foram cerca de 37 projetos e programas inscritos de instituições públicas de todo o Brasil. A iniciativa do prêmio é divulgar soluções inovadoras, sustentáveis e socialmente responsáveis na área de habitação de interesse social. O evento de premiação acontecerá durante o Fórum que vai acontecer no dia 1º de dezembro, no Rio de Janeiro.

Segundo dados da Secretaria Nacional de Habitação (SNH), o pernambucano que tem uma renda de dois salários precisa ter, em média, R$ 20 mil para complementar a entrada em um financiamento do programa Minha Casa Minha Vida. Esse valor já considera o subsídio dado pelo governo federal no programa, que financia até 80% do valor do imóvel. O governo do Estado tem um orçamento inicial de R$ 200 milhões para a Entrada Garantida, recurso suficiente para beneficiar 10 mil famílias.

Dados da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi/PE) mostram que a iniciativa do governo tem o potencial de atrair investimentos de R$ 4 bilhões, oriundos do FGTS, na indústria da construção civil e incentivar a geração de mais de 72 mil empregos diretos e indiretos.