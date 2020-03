Morre Dondito, ex- vereador de Carpina

Morreu na manhã desta quarta- feira (18) o ex- vereador da cidade de Carpina, João Bezerra de Lira Júnior, 56 anos, conhecido por Dondito. Ele estava internado no Real Hospital Português, em Recife, desde o último dia 12 de fevereiro, quando se submeteu a uma cirurgia cardíaca. Devido as complicações no pós- operatório o paciente ficou na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) onde veio a óbito.

Além de vereador de Carpina em sua trajetória Dondito assumiu a função de Secretário de Educação e de Cultura, além de trabalhar como professor na rede municipal. Atualmente presidia o diretório do Democratas em Carpina.

A Prefeitura de Carpina decretou luto oficial de três dias. Em nota publicada, o Prefeito de Carpina, Manuel Botafogo, lamenta o falecimento de Dondito. Destacando ainda que o mesmo “prestou grandes contribuições para a sociedade carpinense como profissional de educação na rede pública municipal de ensino, como vereador e como gestor das Secretarias de Educação e de Cultura. Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares, ratificando nosso voto de pesar pela grande perda e agradecimentos à dedicação e trabalho prestado ao Município”, conclui.

Informações sobre o velório e local e horário do sepultamento estão sendo confirmadas pela família.