Morre ex-deputado Almeida Filho

Hoje (11/06), morreu o ex-deputado estadual Severino de Almeida Filho, o Almeidinha (DEM). O óbito se deu por volta das 4h da madrugada. Almeidinha, de 82 anos, estava internado no Hospital Português, no Recife, há mais de 30 dias com problemas renais. De acordo com a família, seu estado de saúde foi agravado pela Covid-19.

Almeida Filho vai fazer muita falta aos amigos, familiares e a todos que lhe conheceram. Era bastante querido em sua cidade, Santa Maria do Cambucá, em Vertentes, onde iniciou a carreira política como vereador, em Surubim e tantas outras cidades do Agreste Setentrional pernambucano.

O mesmo carinho recebia no meio político, especialmente na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), onde exerceu cinco mandatos de deputado pela vontade do povo.

Na Alepe, exerceu Vice-Presidência e outros cargos.

Almeida também foi delegado e assumiu a Secretaria de Segurança Pública de Pernambuco, na gestão de Miguel Arraes e de Ação Social no Governo Joaquim Francisco.

Foi eleito prefeito de Santa Maria do Cambucá, e também vice-prefeito em períodos distintos.

O ex-deputado deixa viúva dona Gerda Almeida, três filhos: Almeida Júnior, Ana Teodora e Maria Eduarda e oito netos. A família reside em Santa Maria do Cambucá, onde Almeidinha será sepultado, às 17h de hoje.

No Facebook, o prefeito de Santa Maria do Cambucá, Alex Robevan Lima deixou uma mensagem: “Santa Maria hoje perde Dr. Almedinha, ex-deputado, ex-prefeito desse município, um homem íntegro, um político com qualidade de poucos, que tive a honra em tê-lo como meu vice-prefeito. Amigo fiel do meu pai que agora estão juntos no céu. O município decreta 3 dias de luto oficial por sua perca. Que Deus conforte e dê forças a toda família Almeida nesse momento de dor, especialmente à sua esposa, Dra Gerda, e seus filhos Ana Teodora, Eduarda e Almeida Júnior”, escreveu.

Foto: Reprodução