Morre homem de 72 anos baleado na cabeça pelo filho em Olinda

O homem de 72 anos que foi baleado na cabeça pelo filho morreu na noite da segunda-feira (13), no Hospital da Restauração, na área central do Recife. O crime ocorreu no domingo (12), no bairro de Rio Doce, em Olinda.

De acordo com a unidade de saúde, o idoso foi levado com vida ao hospital e passou por alguns procedimentos de estabilização. Sem um quadro clínico que permitia a realização de uma cirurgia, o paciente ficou sob efeito de remédios, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Civil na segunda (13), o adolescente de 14 anos alegou que pretendia se matar quando o pai tentou impedir o disparo e foi atingido.

O jovem foi levado à Unidade de Atendimentos Iniciais da Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase), localizado no bairro da Boa Vista, no Centro do Recife.

