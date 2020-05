Morre aos 56 anos Jairo Gonzaga, ex- prefeito de Feira Nova

Morreu na manhã desta sesta sexta- feira (22), 2), Jairo Cândido Gonzaga, 56 anos, ex- prefeito da cidade de Feira Nova, por infecção hospitalar generalizada enquanto estava internado para tratar-se da Covid-19, desde o último dia 1º de Maio. O político estava no Hospital Dom Hélder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho, região Metropolitana do Recife. O ex-prefeito vinha reagindo bem ao tratamento e de acordo com o boletim médico, já estava curado da Covid-19. A infecção foi o que veio a agravar sua saúde.

Biografia- Filho natural de Feira Nova, Jairo Gonzaga teve militância política sempre pelo (MDB). Foi vereador de Feira Nova por dois mandatos, sendo presidente da Câmara de Vereadores. Disputou a Prefeitura de Feira Nova pela primeira vez no de 1996 (perdeu as eleições). Voltou a disputar a Prefeitura no ano de 2000, e se elegeu prefeito. Em 2004 se reelegeu. Em 2016 apoiou o filho Danilson Cândido Gonzaga, que se elegeu prefeito. Jairo foi comerciante da cidade e deixa viúva e seis filhos.

Jairo Gonzaga é filho do ex- prefeito de Feira Nova, Adalto Cândido Gonzaga, e irmão de Ednice Candido Gonzaga, atual presidente da Câmara de Vereadores do município. O político é ex- tesoureiro do Consórcio dos Municípios da Mata Norte e Agreste Setentrional (COMANAS).