Morre Joaquim Gonçalves Guerra, aos 78 anos

Faleceu nesta sexta- feira (01/05), Dr. Joaquim Gonçalves Guerra, 78 anos. Ele estava internado em um hospital do Recife, onde vinha realizando um tratamento médico.

A sociedade pernambucana, com pesar, lamenta o falecimento desse ilustre carpinense que, seguindo o exemplo do pai, o senhor de engenho Octavio Gonçalves Guerra, foi pioneiro na introdução da raça de gado zebu no Nordeste. Seu legado destaca-se nas áreas da agricultura e pecuária, mas também teve uma atuação significativa para o desenvolvimento de Carpina.

Joaquim Gonçalves Guerra é casado com Marta Guerra, atual secretária de Assistência Social de Carpina, com quem tem quatro filhas.

Ainda não foi informado o local e horário do velório. Nas redes sociais autoridades políticas e empresariais, além de amigos, publicaram mensagens de condolências e vêm realizando suas homenagens.



A Prefeitura de Carpina publicou uma Nota de Pesar e decretou lutou oficial de três dias na cidade. Confira a publicação:



“O Prefeito do Município de Carpina, Manuel Botafogo, e todos que compõem a Prefeitura de Carpina, com profundo pesar, lamentam e se solidarizam com amigos e familiares, pelo falecimento do Dr. Joaquim Gonçalves Guerra, marido da Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Marta Guerra. Aos seus 78 anos, com quatro filhas e oito netos, deixa em Carpina um legado histórico e de progresso, contribuindo durante sua trajetória como empresário nas áreas da agricultura e pecuária, principalmente na criação e comercialização do gado Zebu em todo Brasil. Como escritor, lançou uma autobiografia onde contou detalhes de sua vida, desde a convivência no Engenho Canadá, até o início do comércio pecuário e como ajudou a desenvolver melhorias em uma das mais consagradas raças de gado. Ratificando os votos de pesar, a Prefeitura de Carpina estará em luto oficial por três dias”.

AUTOBIOGRAFIA– No ano de 2017, Joaquim Gonçalves Guerra lançou a autobiografia “Superando Desafios”. O livro contém as memórias da tradicional família pernambucana, os Gonçalves Guerra, vivenciadas nos tempos da civilização do açúcar e do início da criação de gado. Assim, o menino de engenho Joaquim relembra sua infância nos quintais de casas-grandes, em moitas de engenhos, em terreiros de senzalas e festas em capelas, cavalgando pelas cercanias dos engenhos Canadá, Cavalcanti, entre outros, e vivendo em contato direto com a natureza.

A obra tem esse clima, cheira a mato e gado, fala da história de engenhos e do esplendor da infância e juventude. Joaquim narra suas aventuras ampliando a façanha do pai, e levando zebus para outras partes do Brasil e do mundo. “Superando Desafios” é um verdadeiro romance da vida real, no qual Joaquim e Marta, sua esposa, são os protagonistas da trama, escrita pela própria vida. Nele se passam todos os elementos que dão vida a vida: alegria, tristeza, saudade, tragédia, humor, emoção… Joaquim tanto absorveu a bravura do pai quanto os ensinamentos da mãe Alzira, da qual herdou o gosto pela leitura e o espírito de amor pela literatura. A obra é uma fonte de conhecimentos e informações turísticas, literárias, de História, Geografia, Sociologia e Política. Conta sua experiência de vida e da arte de saber viver e fazer amizades.