Morre o ex-prefeito de Goiana, Osvaldo Rabelo Filho

Ex- prefeito de Goianam Osvaldo Rabelo Filho, de 71 anos, morreu na manhã desta sexta- feira (15). A informação foi confirmada pela família em nota publicada para a imprensa.

“É com grande pesar que comunicamos o falecimento de (Osvaldinho), na manhã desta sexta-feira (15).

Em sua trajetória política, o ex-prefeito de Goiana, município da Zona da Mata Norte de Pernambuco, ocupou o cargo em quatro mandatos, de 1976 a 1982, 1989 a 1990, de 1997 a 2000 e de 2017 a 2020. Também foi deputado estadual entre os anos de 1991 a 1994.

Os filhos Ana Patrícia, Christiane e Osvaldo Neto, seus netos e bisneto convidam para a homenagem de despedida. Será realizada uma carreata em cortejo, com saída de Recife do Cemitério Morada da Paz, às 15h, em direção a Goiana, onde acontecerá o ato religioso de despedida em frente à prefeitura. Após esta cerimônia, a família retornará à capital para a realização da cremação no cemitério Morada da Paz.

Este rito será limitado apenas para os familiares. Nossa família agradece e pede respeito e cuidados ao distanciamento social.”