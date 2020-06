Morre o neurologista Jarbas Soares

Faleceu nesra sexta feira (19), o medidco Jarbas Soares Filho, 72 anos, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital dos Servidores de Pernambuco, no Recife.



O médico estava internado desde o dia 16 de maio com diagnóstico positivo do novo coronavírus.



A Prefeitura do Carpina, por meio do Prefeito Manuel Botafogo e todos que compõem a instituição, manifestaram seu mais profundo pesar pelo falecimento do médico através de um comunicado. “Doutor Jarbas, como era conhecido, atuou como funcionário da Secretaria de Saúde do Carpina, de 2005 a 2012, destacando seu profissionalismo e responsabilidade com o bem estar da população carpinense. Nesse momento de dor, a Prefeitura do Carpina estará em luto por três dias, se solidarizando com amigos e familiares”, ressalta a nota.



Recentemente amigos e familiares se uniram para realizar uma campanha de doação de sangue para Dr Jarbas.



O medico deixa um expressivo legado em Pernambuco. Autoridades e colegas de profissão externam o profundo pesar pela perca do mesmo.