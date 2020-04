Morre segunda vítima de COVID-19 em Paudalho

No boletim epidemiológico desta segunda-feira (13), Pernambuco confirmou mais 194 novos casos da Covid-19. Com isso, o Estado totaliza 1.154 ocorrências do novo coronavírus. Desses, 708 estão em isolamento domiciliar e 287 internados, sendo 55 em UTI e 232 em leitos de enfermaria. Além disso, o boletim aponta 57 pacientes já recuperados da doença.

Também foram confirmadas laboratorialmente 17 novas mortes (7 mulheres e 10 homens), ocorridas entre os dias 04.04 e 12.04 e envolvendo pessoas do Recife, Paudalho, São José da Coroa Grande, Olinda, Paulista, Jaboatão dos Guararapes, Lagoa dos Gatos e Pombos. Os pacientes que foram a óbito tinham idades entre 38 e 92 anos, incluindo também um menino de 7 meses. Com isso, o Estado totaliza 102 mortes pela Covid-19.

O município de Paudalho registra a segunda morte de paciente diagnosticado com o novo coronavírus. A vítima é um homem, 69 anos, que tinha diabetes e insuficiência periférica. O óbito ocorreu no último dia 10 de abril e foi confirmado o resultado de COVID-19 hoje. A primeira morte foi de um homem de 65 anos, morador de Paudalho, que faleceu no dia 04 de Abril. De acordo com as informações o paciente iniciou sintomas de dispneia e desconforto respiratório no último dia 21 de março.

REGIONAL– Na Mata Norte existem um total de 23 registros confirmados do novo coronavírus. A região possue um total de nove cidades com registros do COVID-19, são elas: Paudalho (07), Goiana (05), Carpina (02), Aliança (03), Lagoa do Carro (02), Timbaúba (01), Macaparana (01), tracunhaém (01) e Glória do Goitá (01).



ÓBITOS- Com esta segunda morte em Paudalho o número de óbitos passou para oito na Mata Norte de Pernambuco. Os outros óbitos aconteceram em Macaparana (01), Lagoa do Carro (01), Timbaúba (01) e Goiana (03).