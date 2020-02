Morre vítima de câncer o proprietário do Museu da Cachaça de Lagoa do Carro

Morreu nesta quarta- feira (05), em Recife, José Moisés de Moura, 67 anos, proprietário do Museu da Cachaça de Lagoa do Carro. Ele lutava contra um câncer de pulmão e há 21 dias estava internado no IMIP e deixa a esposa, três filhos e seis netos.

O velório acontece na cidade de Lagoa do Carro, onde ele morava com a família, e o sepultamento está previsto para esta quinta- feira (06), as 10hs, no cemitério de São Sebastião.

Moura recebeu o título de maior colecionador de cachaça do mundo, através do Guinnes Book, um ano após fundar em 1998 o Museu da Cachaça de Lagoa do Carro. Posteriormente ele perdeu o título para o mineiro Messias Soares Cavalcante. Inicialmente ele possuía 4 mil garrafas e atualmente o acervo ultrapassa 15 mil unidades.

O espaço do Museu da Cachaça é dividido em curiosidades, catalogação geográfica por Estado, demonstração do processo produtivo, boteco cenográfico e loja/bar para degustação e venda de cachaça. O local tornou-se um ponto turístico da cidade e uma referência em Pernambuco para turistas de outros estados e até mesmo de fora do Brasil.

A Prefeitura de Lagoa do Carro emitiu uma nota de pesar e de solidariedade e declara que “José Moisés de Moura é um grande símbolo da cultura lagoense, dedicamos nossas condolências à família e nos solidarizamos”. A Prefeitura decretou luto oficial de três dias.