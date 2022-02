Mostra Canavial de Cinema 2022 aporta a Nazaré da Mata

A Mostra Canavial de Cinema 2022 segue cumprindo seu percurso levando obras audiovisuais produzidas na Zona da Mata Norte de Pernambuco a cidades da região. Nesta quinta e sexta (03 e 04/02), a tela estará armada no Assentamento Camarazal, em Nazaré da Mata.

No primeiro dia, será exibido a sessão “Do Canavial para o Mundo”, com seis filmes que tratam de temáticas ambientadas na própria Zona da Mata. Já no segundo, é exibido o programa “Do Mundo para o Canavial”, com mais sete curtas que tratam vivências semelhantes às da Zona da Mata mas oriundas de outras partes do Estado de Pernambuco.

Ao todo, são 13 filmes escolhidos com curadoria de Caio Dornelas, cineasta e coordenador geral da Mostra Canavial. As obras compõem um recorte de filmes produzidos na Zona da Mata Norte de Pernambuco nos últimos 10 anos, entre Animação, Documentários e Ficções.

As obras retratam temáticas próprias da região, como registros de mestres e mestras da cultura popular, e a lida de personagens com conflitos sociais, de gênero, de vivências LGBTQIA+, entre outras, sempre sob o olhar crítico e poético das populações locais.

As sessões são gratuitas e acontecem ao ar livre, sempre às 19h, abertas para todo o público. Porém, é preciso seguir os protocolos de segurança para assistir as exibições – usar máscara, praticar a higienização com álcool gel e manter o distanciamento mínimo social. A equipe da Mostra estará instruindo o público ao longo das sessões.

A Mostra Canavial de Cinema já passou por Condado, Goiana e Glória do Goitá, e até 11 de fevereiro ainda passará por Carpina e Vicência. As exibições que ocorreriam em Paudalho e São Vicente Férrer foram suspensas diante da escalada de casos da Covid-19 nesses municípios e terão suas sessões reprogramadas, possivelmente para março.

A 9ª Mostra Canavial de Cinema é uma realização da produtora 9Oitavos com incentivo do Funcultura, através da Fundarpe, Secretaria Estadual de Cultura (Secult) e Governo de Pernambuco. A programação completa pode ser conferida no site www.mostracanavial.com.br.

SERVIÇO:

Mostra Canavial de Cinema em Nazaré da Mata

quinta e sexta, 03 e 04 de fevereiro de 2022, às 19h

Assentamento Camarazal – Nazaré da Mata

Gratuito

Mais informações: www.mostracanavial.com.br / Instagram @mostracanavial