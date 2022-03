Mostra Canavial de Cinema 2022 encerra com sessões em São Vicente Férrer e Paudalho

Exibições gratuitas acontecem desta quinta (03) a domingo (06), às 19h, em espaços ao ar livre

A 9ª Mostra Canavial de Cinema vai chegando ao término neste fim de semana. Depois de passar por seis cidades da Mata Norte Pernambucana, o festival leva obras audiovisuais produzidas na região para exibições em São Vicente Férrer (03 e 04/03) e Paudalho (05 e 06/03), em sessões gratuitas sempre às 19h. Em São Vicente Férrer, a exibição acontece na Praça Severino Carneiro, em frente à biblioteca; já em Paudalho, será no Distrito Rosarinho, em frente à Igreja do Rosário dos Pretos.

Nas sessões, o público confere 13 curtas-metragens feitos na Zona da Mata Norte de Pernambuco nos últimos 10 anos, exibidos em duas sessões, sendo uma por dia. As obras refletem sobre temáticas históricas, sociais, políticas e culturais próprias da realidade da Mata Norte, sob o olhar crítico e poético das populações locais. “É um conjunto de filmes que traça um percurso de conquista de territórios e amadurecimento de um povo que vem se ocupando em contar suas histórias da forma mais honesta que pode”, defende Caio.

Além das sessões, ocorre em Paudalho, de sexta (04) a domingo (06), a realização da Oficina Rápida de Cinema Ligeiro, com Eva Jofilsan. Através de sensibilização local, o público da cidade interessado em audiovisual passará por três dias de capacitação gratuita, nos quais aprenderão conceitos e dicas práticas para a produção de vinhetas audiovisuais de até 1 minuto, com estéticas que seguem a linguagem cinematográfica.

Essa é a reta final da 9ª Mostra Canavial de Cinema, que já passou por Goiana, Condado, Carpina, Vicência, Nazaré da Mata e Glória do Goitá, do início do ano até agora. As exibições em Paudalho e São Vicente Férrer aconteceriam também entre janeiro e fevereiro, mas precisaram ser remarcadas diante da alta da Covid-19 nestes municípios no início do ano. As sessões acontecem com distribuição de máscaras e álcool gel, além de assentos com regras de distanciamento social.

A Mostra Canavial de Cinema é uma realização da produtora 9 Oitavos, com incentivo do Funcultura, através da Fundarpe, Secretaria Estadual de Cultura (Secult) e Governo de Pernambuco.

Programação audiovisual:

Sessão “Do Canavial para o Mundo” (1º dia de cada cidade)

“Quando a chuva vem?”, de Jefferson Batista

“Cambinda: Onde nada se ensina, tudo se aprende”, de Enoo Miranda

“Painho e o Trem”, de Mery Lemos

“Aracá”, de Abiniel João Nascimento

“O Cine São Vicente”, de Kleber Camelo

“Estrela Nazarena”, de Luiz Felipe Sena

Sessão “Do Mundo para o Canavial” (2º dia de cada cidade)

“Maurício Soares, Baiana Rica”, de Gabriela Monteiro

“Raphael e Nain”, de Durval Cristóvão

“Mestra Cristina, Cultura o Tempo Todo”, de André Pina

“Eu Sou Raiz”, de Cíntia Lima e Lílian de Alcântara

“Solo”, de Brunna Carvalho

“Geisiely com Y”, de Mery Lemos

“O Que Se Memora”, de Caio Dornelas e Ernesto Rodrigues

Créditos – Manu Leite