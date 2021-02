Mostra Canavial de Cinema estreia em versão online neste sábado (20)

A Zona da Mata Norte de Pernambuco está de volta às telonas. Desta vez, em formato online. A Mostra Canavial de Cinema (MCC), festival de referência da região, se adapta ao ambiente virtual e realiza edição especial que começa neste sábado (20/02). Através de canal no YouTube, a iniciativa promove a exibição gratuita de curtas-metragens produzidos na região, promovendo olhares e reflexões sobre a realidade local através do cinema.

Até 1º de março, serão transmitidos diariamente filmes produzidos na região, que se debruçam sobre contextos sociais, culturais, históricos e políticos vividos nas cidades da Zona da Mata pernambucana. Serão dez obras, entre os gêneros documentário, ficção e animação, que revelam impressões e opiniões particulares de habitantes e moradores da localidade acerca da realidade em que estão inseridos.

Sempre trazendo um recorte temático por edição, a MCC traz a sua versão online um panorama do Cinema da Mata Norte produzido nos anos 2010. De acordo com Caio Dornelas, idealizador da Mostra, que pela primeira vez assina a curadoria do festival, trata-se de um movimento em prol da difusão da produção local recente, e, ao mesmo tempo, de documentação para a trajetória do audiovisual na região.

Caio Dornelas, idealizador da Mostra Canavial de Cinema / Imagem: Divulgação

“Existe um lapso de tempo histórico do qual não temos dimensão da produção audiovisual na Mata Norte. Nos últimos dez anos, no entanto, temos visto o ressurgimento de cineclubes, festivais, atividades formativas e iniciativas independentes de pequenos realizadores que movimentaram o cinema da região. Esse momento de retomada e algumas obras que fazem parte desse contexto estarão presente nesta edição online”, comenta Caio.

A exemplo, está o curta documental “Banda Saboeira – A História Que Nos Contam”, de André Pina e Hevelyne Figueirêdo, um mergulho na história de uma das mais antigas bandas filarmônicas da América Latina, sediada em Goiana. “O Cine São Vicente”, de Kléber Camelo, discute patrimônio e memória dos antigos cinemas do interior, com enfoque na cidade de São Vicente Férrer.

Também figuram na programação “Cambinda: onde nada se ensina, tudo se aprende”, um olhar sobre o maracatu de baque solto Cambinda Brasileira, de Nazaré da Mata; e o premiado curta de animação “Quando a Chuva Vem” de Jefferson Batista, artista visual de Carpina. A obra retrata o drama do êxodo rural provocado pelas secas do Nordeste. São filmes que colocam a Zona da Mata Norte em debate, abrindo local de fala e de existência para a cultura produzida no interior.

Curta documental “Banda Saboeira – A História Que Nos Contam” / Imagem: Divulgação

Os filmes serão exibidos diariamente entre este sábado (20) e 1º de março, sempre às 19h, através do canal da Mostra Canavial no YouTube. A cada dia, de acordo com o cronograma de exibição, um novo filme é disponibilizado, podendo ser assistido por até 24h. Ao término da transmissão de cada obra, às 19h do dia seguinte, acontece um debate aberto ao público, também no YouTube, entre os realizadores dos filmes e a produção da MCC.

As reflexões suscitadas pela Mostra Canavial geralmente têm público certo – quase que anualmente, a MCC realiza sessões presenciais ao ar livre em comunidades, assentamentos e povoados da Mata Norte, chegando a populações que não têm acesso às salas de cinema. Em 2021, devido às necessidades de distanciamento social, a iniciativa ganha as ondas da Internet, levando a realidade da região, pelo referencial de seus próprios habitantes, para a tela de celulares e computadores de todo o mundo.

A edição online da Mostra Canavial é uma realização da produtora 9 Oitavos com incentivo da Lei Aldir Blanc, através da Fundarpe, Secretaria Estadual de Cultura e Governo de Pernambuco. Confira a programação detalhada no site http://mostracanavial.com.br/.

PROGRAMAÇÃO PARALELA – A programação de filmes ocorre paralelamente a atividades que difundem conhecimento sobre o fazer audiovisual em Pernambuco. Entre 22 e 24 de fevereiro, a Mostra realiza quatro oficinas virtuais, nas quais 52 inscritos de vários Estados aprendem sobre diferentes áreas do cinema. Ainda no dia 22/02, às 20h, ocorre também pelo YouTube o seminário “Produção Cinematográfica no Interior de Pernambuco: Uma Ficção?”. Aberto ao público, a iniciativa transmite um debate com 10 profissionais da cadeia produtiva do audiovisual a respeito dos desafios e entraves à realização cinematográfica fora da capital.

SERVIÇO:

Mostra Canavial de Cinema – Edição Online

De 20 de fevereiro a 1º de março

No YouTube https://www.youtube.com/user/mostracanavial

Transmissões diárias a partir das 19h, disponíveis por até 24 horas

Debates com realizadores às 19h do dia seguinte à disponibilização de cada filme

Gratuito

Mais informações: http://mostracanavial.com.br/

PROGRAMAÇÃO

20/02, 19h – Início da exibição do filme “Sobrados”

21/02, 19h – Debate com Ilton Ferreira – Diretor do curta Sobrados

Início da exibição do filme “Banda Saboeira – A história que Nos Contam”

22/02, 19h – Debate com Hevelyne Figueirêdo – Diretora de “Banda Saboeira – A história que Nos Contam”

Início de exibição do filme “Quando a Chuva Vem?”

20h – Seminário online “Produção Cinematográfica no Interior de Pernambuco: Uma Ficção?”

23/02, 19h – Debate com Jefferson Batista – Diretor de “Quando a Chuva Vem?”

Início da exibição do filme “Mais de Sete Palmos”

24/02, 19h – Debate com Renatto Mendonça – Diretor de “Mais de Sete Palmos”

Início da Exibição do filme “Geisiely com Y”

25/02, 19h – Debate com Mery Lemos – Diretora de “Geisiely com Y”

Início da exibição do filme “O Que Se Memora”

26/02, 19h – Debate com Caio Dornelas – Diretor de “O Que Se Memora”

Início da exibição do filme “Painho e o Trem”

27/02, 19h – Debate com Mery Lemos – Diretora de “Painho e o Trem”

Início da exibição do filme “O Esquema”

28/02, 19h – Debate com Caio Dornelas – Diretor de “O Esquema”

Início da exibição do filme “Cambinda: Onde Nada Se Ensina, Tudo Se Aprende”

28/02, 19h – Debate com Enno Miranda – Diretor de “Cambinda: Onde Nada Se Ensina, Tudo Se Aprende”

Início da exibição do filme “O Cine São Vicente”

20h – Debate com Kleber Camelo – Diretor de “O Cine São Vicente”