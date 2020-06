Mostra Canavial de Música acontece em edição virtual e pede apoio a artistas da Mata Norte

A Mostra Canavial de Música Instrumental já é tradição há cinco anos na Zona da Mata Norte de Pernambuco. Neste sábado (13), está prevista mais uma edição especial, mas, desta vez, focada à solidariedade. A ideia é apoiar artistas, profissionais e grupos culturais da região da zona canavieira que enfrentam dificuldades financeiras por conta da pandemia do novo coronavírus.

A Banda Tercina, do município de Tracunhaém, tem um trabalho instrumental focado nos ritmos da região, e foi a convidada para trazer ao palco virtual todo seu repertório, como samba, salsa, jazz, baião, maracatu, coco de roda, entre outros. O evento será realizado com todos os cuidados e recomendações das organizações de saúde e será transmitido a partir das 19h por meio da página: https://www.facebook.com/canavialinstrumental e no Yotube https://www.youtube.com/channel/UCbiAffmD9e7U8y12YUEebog

A Mostra Canavial de Música Instrumental, caracterizada por adentrar a música brasileira em sua diversidade e diferentes estilos, já circulou em três municípios da Zona da Mata: Upatininga – Aliança (20015); Upatininga – Aliança e Buenos Aires. (2018). Ao todo, mais de 20 bandas e grupos da cena musical local, regional e nacional estiveram presentes na programação. Em cinco anos, mais de 2 mil pessoas prestigiaram o evento. É possível ajudar com doações de alimento ou dinheiro por meio de QR Code e + ou pelo número (81) 55 81 9140-1942.