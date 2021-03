Mostra Canavial de Música Instrumental LAB PE traz apresentações de frevo, xote, maracatu, baião, cavalo marinho e forró de rabeca

A Mostra Canavial de Música Instrumental LAB PE começa nesta sexta-feira (26) e vai até sábado (27). O evento, um dos maiores festivais de música instrumental do país, vai reunir trilhas sonoras clássicas da cultura pernambucana, como frevo, maracatu, baião, cavalo marinho, forró de rabeca, além de várias composições de artistas locais e regionais. O festival nasceu em 2015 e, por conta da pandemia da covid-19, este ano, será a primeira vez no formato totalmente digital. Sem o calor dos palcos e a presença efetiva da plateia dos anos anteriores. Embora aconteça em uma nova roupagem, a programação mantém a essência do formato presencial, privilegiando a musicalidade de caráter popular, como espaço de celebração à sonoridade, a cultura e a produção de música instrumental da região da Zona da Mata do estado.

Músicos e instrumentistas de várias localidades de Pernambuco vão reversar-se, durante dois dias, em shows que serão transmitidos pelo canal da Mostra Canavial de Música Instrumental, no Youtube (https://abre.ai/mostracanavialdemusicainstrumentallabpe), sempre às 20h. Com grande pluralidade de estilos, entre popular, experimental e regional, o evento levará ao público shows da centenária Banda 15 de Novembro de Upatininga (Aliança) e da renomada Orquestra de Frevo Zezé Corrêa (Aliança). Também integram a grade artística, o percussionista Nino Alves (Garanhuns); o músico Alexandre Rodrigues (São Lourenço da Mata); Pife Urbano (Recife); a violeira Laís Assis Trio (São Lourenço da Mata) e o musicista Cláudio Rabeca (Olinda). Uma das inovações desta edição é que todas apresentações vão contar com legendas, recurso de acessibilidade para atender pessoas surdas e ensurdecidas.

Para além da sonoridade, marca principal do festival, o evento inova nas apresentações com um show cinematográfico, que tem como cenário o Engenho Primavera, uma dos belos da arquitetura secular, situado na zona rural do município de Tracunhaém. O espaço será cenário do maior encontro de música instrumental da região.



O tema que envolve esta edição é “Direito à Cultura é um Direito Humano” uma maneira de chamar atenção do público sobre intolerâncias e diferenças sobre a atual conjuntura da política cultural que artistas e grupos vivem no país, além de dar oportunidade a todos de terem a música presente no cotidiano.

Entre os muitos corações ansiosos por esse momento, está o da produtora cultural e coordenadora do evento, Wanessa Santos. “ Nós estamos muito animados de poder transmitir aos quatro cantos do mundo, a tradição na música instrumental. Neste momento de pandemia, a música é um alento para nossa alma. Poder compartilhar esse trabalho feito por artistas e as inúmeras filarmónicas e bandas centenárias de música, bastante populares em nossa região, com suas escolas de música e apresentações, nos dá felicidade“, conta.

Para Ederlan Fábio, curador musical do evento, a edição online da Mostra Canavial de Música Instrumental mantém a tradição de levar música para todos. “O festival vem se firmando como um dos mais importantes espaços para difusão da produção da música instrumental do Nordeste. E essa possibilidade de fazer pela internet gera total democracia entre o público e os grupos e bandas. Uma maneira extraordinária de interação e audição de experimentos musicais, proporcionando uma mostra do cenário da música instrumental popular brasileira “. disse, entusiasmado.

A Mostra Canavial de Música Instrumental LAB PE conta com patrocínio da Lei Aldir Blanc, Governo do Estado de Pernambuco e Governo Federal.